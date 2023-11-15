Об этом сообщил глава управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк. И уточнил, что в отдельных школах каникулы продлятся 21 день.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда зимние каникулы в школах Львова 2023 – 2024

Так, в большинстве школ города школьники уйдут на зимний отдых 25 декабря 2023 года. Будут отдыхать учащиеся до 14 января 2024 года.

Заметим, что список школ и количество дней зимних каникул до сих пор формируют.

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Закалюк отметил: главное, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году. Даты отдыха учеников они могут корректировать самостоятельно.

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