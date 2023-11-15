Об этом сообщил глава управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк. И уточнил, что в отдельных школах каникулы продлятся 21 день.
Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024
Когда зимние каникулы в школах Львова 2023 – 2024
Так, в большинстве школ города школьники уйдут на зимний отдых 25 декабря 2023 года. Будут отдыхать учащиеся до 14 января 2024 года.
Заметим, что список школ и количество дней зимних каникул до сих пор формируют.
Закалюк отметил: главное, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году. Даты отдыха учеников они могут корректировать самостоятельно.
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Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- В рамках учебного года 2023 – 2024 зимние каникулы в школах Украины запланировали в основном на два временных промежутка.
- Они состоятся в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 или 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
- Зимние каникулы в основном продлятся две недели.
- В отдельных регионах дети могут отдыхать от учебы в месяц, если не ходили на каникулы осенью.