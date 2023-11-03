Поэтому многие учащиеся в Украине будут отдыхать зимой дольше. Остальные будут иметь двухнедельные каникулы.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда зимние каникулы в школах Луцка

В школах Луцка зимние каникулы стартуют в канун Рождества, которое в этом году Украина будет отмечать 25 декабря, рассказал директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Он уточнил, что каникулы в учебном году должны длиться до 30 дней. И добавил, что осенью учащиеся в Луцке ушли на каникулы 30 октября. Вернутся на обучение 6 ноября.

Зимние каникулы начнутся до 25 декабря и продлятся 2 недели,

– сообщил Бондарь.

И добавил, что весной школьники в городе будут отдыхать неделю.

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Однако луцкие школы могут самостоятельно корректировать дату начала и завершения каникул.

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