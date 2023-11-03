Все потому, что школы могут переносить осенние и весенние каникулы на зиму. Когда будут зимние каникулы в школах Украины в рамках учебного года 2023-2024, рассказывает Образование 24.
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Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
В этом учебном году каждый регион и даже школа могут самостоятельно формировать свой график каникул. Минобразования определило только даты начала и завершения учебного года. Все-таки уже известны ориентировочные даты отдыха школьников.
Так, в рамках учебного года 2023 – 2024 зимние каникулы состоятся в основном в пределах двух временных промежутков. В частности, в течение:
- 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года;
- 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
Зимние каникулы в основном продлятся две недели. Это при условии, что школьники отдыхали неделю от учебы осенью и еще неделю будут отдыхать весной 2024 года.
Однако есть школы, которые отпускают учащихся в этом учебном году только на зимние каникулы. В таком случае дети будут отдыхать от учебы месяц.
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В школах Украины могут ввести длительные каникулы
- В школах Украины могут ввести длительные каникулы.
- Все будет зависеть от энергетической ситуации в Украине, в частности, из-за возможных блекаутов, заявляли в МОН.
- Однако решение об объявлении таких каникул будет принимать каждый регион или школа самостоятельно.