Так, протягом листопада дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у співпраці з Міносвіти України надав учням в Україні майже 29 тисяч нових ноутбуків. Хто і як може отримати гаджет безкоштовно, читайте далі.
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Хто і як може отримати ноутбук
Міжнародні партнери допомагають українським дітям здобувати освіту, адже не всі учні в час війни мають можливість відвідувати школу.
У Міносвіти України кажуть: обладнання закупили та доставили за підтримки ЄС та урядів різних країн світу.
Ці ноутбуки призначені для учнів середнього й старшого шкільного віку з 10 областей України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської.
Учні отримують гаджети у тимчасове користування.
Їх можуть отримати:
- школярі-переселенці;
- учні з інвалідністю;
- діти з малозабезпечених сімей;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інших вразливих категорій.
Ноутбуки розподілять серед навчальних закладів.
Очільник МОН Оксен Лісовий наголошував, що гаджет дає можливість навчатися, спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку від вчителів.