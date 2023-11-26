Так, протягом листопада дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у співпраці з Міносвіти України надав учням в Україні майже 29 тисяч нових ноутбуків. Хто і як може отримати гаджет безкоштовно, читайте далі.

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Хто і як може отримати ноутбук

Міжнародні партнери допомагають українським дітям здобувати освіту, адже не всі учні в час війни мають можливість відвідувати школу.

У Міносвіти України кажуть: обладнання закупили та доставили за підтримки ЄС та урядів різних країн світу.

Ці ноутбуки призначені для учнів середнього й старшого шкільного віку з 10 областей України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської.

Учні отримують гаджети у тимчасове користування.

Їх можуть отримати:

школярі-переселенці;

учні з інвалідністю;

діти з малозабезпечених сімей;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інших вразливих категорій.

Ноутбуки розподілять серед навчальних закладів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Очільник МОН Оксен Лісовий наголошував, що гаджет дає можливість навчатися, спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку від вчителів.