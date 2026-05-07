Как правильно вести черновик на НМТ: советы преподавателя, которые защитят от глупых ошибок

Правильное пользование черновиком на НМТ может помочь избежать досадных ошибок и сохранить драгоценные баллы. Репетитор по математике поделился тремя простыми правилами, которые значительно облегчают работу во время тестирования.

Во время УМТ многие поступающие концентрируются только на правильных ответах, однако не менее важно грамотно организовать свою работу в черновике, ведь беспорядочные записи и путаница в решениях нередко становятся причиной ошибок даже в тех задачах, которые ученик хорошо знает. Репетитор НМТ по математике в своем TikTok поделился несколькими советами, которые помогают использовать черновик максимально эффективно и не теряться во время теста.

3 шага к идеальному черновику от репетитора математики

Часто абитуриенты хаотично записывают решения в разных уголках листа, из-за чего теряют логику процесса. Чтобы использовать черновик на все 100%, специалист советует прежде всего обязательно выделять ответ к каждому заданию. Только вы решили уравнение, нашли неизвестный x или вычислили площадь фигуры, сразу четко запишите финальную букву или цифру и обведите ее, чтобы при переносе ответов или при проверке не пришлось искать результат заново среди массива цифр.

Второе важное правило – четко разграничивать задания. Завершив работу над одним упражнением, обязательно отчеркните его линией и только тогда переходите к следующему, ведь это застрахует вас от смешивания данных из разных условий.

Кроме того, репетитор призывает не экономить место и не ютиться по уголкам листа. Если на странице осталось мало пространства, смело начинайте писать с новой строки или возьмите другой листок – во временных экзаменационных центрах (ТЭЦ) при необходимости обязательно выдадут дополнительный черновик.

График НМТ-2026 и официальные требования УЦОКО к листам

Будущим абитуриентам стоит помнить об утвержденных сроках сдачи экзаменов. Основная сессия национального мультипредметного теста в 2026 году начнется 20 мая и продлится до 25 июня. Для тех, кто пропустит тестирование по уважительным причинам, предусмотрена дополнительная сессия, которая пройдет с 17 по 24 июля. Собираясь на экзамен, обязательно позаботьтесь о наличии собственной гелевой или шариковой ручки, поскольку сами бумажные листы А4 выдадут непосредственно в аудитории.

Важный акцент на правилах безопасности и добропорядочности при работе с рабочими материалами сделала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко. Она напомнила, что делать любые расчеты на листах разрешено, однако выносить их за пределы ТЭЦ строго запрещено.

После завершения времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, предоставленные участникам для записей и расчетов черновики должны остаться в аудитории,

– подчеркнула Вакуленко.

Такое правило действует даже во время перерыва или пребывания в укрытии в случае воздушной тревоги, что позволяет предотвратить утечку экзаменационных заданий в сеть.

НМТ – на пороге: сделают ли математику выборочным предметом?

Математика остается и будет обязательным предметом на национальном мультипредметном тесте.

В УЦОКО говорят, что она свидетельствует о способности мыслить и овладевать информацией.

Также Татьяна Вакуленко рассказала, могут ли сделать математику выборочным предметом для поступающих на гуманитарные направления. Она говорит, что такой вариант пока не рассматривают.