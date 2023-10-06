Украинцы иногда могут не знать, какими соответствиями с родного языка заменить русские устойчивые словосочетания. Поэтому часто переводят их буквально.

Вместо этого делать не стоит. В частности, не надо "тянуть" в наш язык такие фразеологизмы как "редко, но метко" и "лед тронулся".

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Как сказать на украинском "редко, но метко" и "лед тронулся"

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как обогатить свой словарь и заменить вышеупомянутые стойкие словосочетания.

"Редко, но метко" – как сказать по-украински? Очень просто: "раз, та гаразд", или "хоч раз, зате гаразд",

– уточнил языковед.



Как на украинском сказать "Редко, но метко" / видео скриншот

Также он рассказал, как заменить еще одно часто употребляемое выражение – "лед тронулся".

Ответник – "крига скресла", то есть наконец-то наступило что-то долгожданное,

– заметил Авраменко.



Как на украинском сказать "Лед тронулся" / видео скриншот

И посоветовал украинцам не откладывать изучение языка на потом, подчеркнув: краще тепер, як у четвер.