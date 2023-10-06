Як сказати українською "редко, но метко" і "лед тронулся"
Українці іноді можуть не знати, якими відповідниками з рідної мови замінити російські стійкі словосполучення. Тому часто перекладають їх дослівно.
Натомість цього робити не варто. Зокрема, не треба "тягнути" у нашу мову такі фразеологізми як "редко, но метко" і "лед тронулся".
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Як сказати українською "редко, но метко" і "лед тронулся"
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як збагатити свій словник та замінити вищезгадані стійкі словосполучення.
"Редко, но метко" – як сказати українською? Дуже просто: "раз, та гаразд", або "хоч раз, зате гаразд",
– уточнив мовознавець.
Як українською сказати "Редко, но метко" / скриншот відео
Також він розповів, як замінити ще один часто вживаний вислів – "лед тронулся".
Відповідник – "крига скресла", тобто нарешті настало щось довгоочікуване,
– зауважив Авраменко.
Як українською сказати "Лед тронулся" / скриншот відео
І порадив українцям не відкладати вивчення мови на потім, наголосивши: краще тепер, як у четвер.