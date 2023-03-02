Как воспитать детей успешными и счастливыми: полезные советы от просветительницы

Педагог и писательницу Эстер Войчицки называют супермамой Кремниевой Долины. А все потому, что каждая из ее трех дочерей чрезвычайно успешной. Поэтому Эстер поделилась советами, которые помогут воспитать ребенка успешным.

Эстер Войчицки известна во всем мире благодаря своим книгам и лайфхакам по воспитанию. Она рассказала, как воспитывать успешных детей, как поддерживать дисциплину в классе и как научить детей испытывать счастье.

К теме "Маша и Медведь" и "Фиксики": что не так с российскими мультиками и почему они вредят детям

Как воспитать детей успешными

Эстер признается, что секрет успеха ребенка – в его независимости. Родители должны доверять своим детям. Тогда ребенок доверяет сори, уважает свой выбор и не будет бояться рисковать.

Когда вы делаете их независимыми, они сами принимают ответственность за свою жизнь. Вы не диктуете, что им делать, а сотрудничаете с ними,

– объясняет Эстер.

По ее словам, дети боятся попробовать что-нибудь новое и рискнуть, потому что они боятся последствий, что взрослые будут их ругать. Родители должны вселить в детей веру в себя, поддерживая их во всех начинаниях.

"Также очень важно быть хорошими к своим детям – они это навсегда запомнят", – добавила она.

Как бороться с гаджетами? По ее мнению, детям необходимо объяснять, почему проводить слишком много времени в смартфонах – это вредно для здоровья.

Кроме того, нужно дать детям возможность самостоятельно создать график, сколько времени они могут сидеть с телефонами. "Но важно помочь детям откорректировать этот план. Тогда они значительно лучше будут его придерживаться", - говорит эксперт.

Как поддерживать дисциплину в классе и бороться с буллингом

На это Эстер ответила, что дети имеют самостоятельно написать для себя правила.

Когда они создают правила класса, только тогда им подчиняются. Дело в том, что дети сами являются создателями этих правил, а значит, они сами захотят их соблюдать,

– объяснила педагог.

А для того чтобы бороться с буллингом, нужно рассказывать детям, к каким последствиям это приводит. Такой разговор направлен на ощущение детей, а именно на заботу о ближнем.

" Задача учителя – создать атмосферу, в которой каждый понимает, что благополучие другого важно. И что можно просить о помощи и поддержке учителя в любой момент, когда она потребуется», – отметила Эстер Войчицки.

По ее словам, учителю нужно вести себя так, чтобы дети могли подражать их положительной модели поведения. То есть, необходимо стать примером, за которым дети захотят идти.

Интересно Как учатся ученики во время войны и сколько детей пропускают школу и садик: важное исследование

В то же время тому, кто наносит буллинг, нужно объяснить, какой вред он наносит другому ребенку. Поэтому необходимо объяснять происходящим обеим сторонам, в частности агрессору нужно показывать, как чувствует себя жертва агрессии. По ее мнению, именно это может сделать мир лучше.

Как помочь детям бороться с психологическими травмами? На это Эстер ответила, что нужно рассказывать подобные истории-сказки, например, как черепаха преодолела свою травму.

"Это должно вдохновить ребенка бороться и не падать духом. Говорят, что дети, которые росли с какими-то вызовами или трудностями, растут даже лучше. Дети, которые прошли тяжелые условия и пережили их, имеют все возможности жить счастливой жизнью", – подчеркнула она.

Как научить детей чувствовать счастье

Эстер считает, что нужно задавать детям вопрос: как можно сделать мир и свою жизнь лучше, а также как сделать жизнь своего друга лучше. Ведь только совместный труд для какой-то цели в группах или командах делает людей счастливыми.

Люди – это социальные существа, они несчастливы, когда вынуждены все делать в одиночестве или во благо только самих себя. Каждому нужно социальное взаимодействие, чтобы быть счастливым,

– объяснила педагог.

Она добавляет, что детям нужно давать возможность работать в командах, чтобы решить определенную проблему или вопрос. Ведь люди счастливы, когда у них положительные отношения с другими.

"Успех в современном мире обычно означает, что у вас много денег. Однако это не совсем так. Есть богатые люди, которые несчастливы, поскольку не умеют взаимодействовать с окружающими", – отметила эксперт.

Эстер отмечает, что счастливые отношения с другими людьми сделают вас и успешным, и счастливым одновременно. Поэтому основной ее совет – делитесь успехом и беспокойтесь о других, не думайте только о себе.