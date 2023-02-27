За последние годы появилось достаточно много замечательных развлекательно-учебных роликов для малышей. В частности, у YouTube есть качественный украинский контент. Поэтому 24 Канал сделал интересную подборку ютуб-каналов для детей.

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Ютуб-каналы для самых маленьких детей

Книга-путешествие. Украина

Это первый украинский мультсериал, основанный на реальных событиях и нереальных приключениях – «Книга-путешествие. Украина". Герои мультсериала – всемирно известные украинцы, объекты и события.

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Ютуб-ролики расскажут, кто помог Николаю Гоголю создать первое украинское фэнтези, как харьковчанка изменила мир балетной моды. А с началом войны там есть и учебные и исторические видео, которые расскажут детям, например, о защитниках "Азовстали" и ракетном терроре России.

Телеканал ПлюсПлюс

Там есть короткие развлекательные мультфильмы в высоком качестве, которые имеют конкретную цель. Любовь к Украине можно исследовать с героями "Дивомандров". О любви к животным можно посмотреть в "Молостом блоге". А "Добро всегда побеждает зло" просто необходимо смотреть во время войны.

"Добро всегда побеждает зло" / Ролик с телеканала ПлюсПлюс

ХабблТраббл

Здесь собрано все о космосе от второклассника Богдана. Паренек мечтает стать астрофизиком и вполне серьезно интересуется космосом. Об этом он говорит на своем канале. Как вырастить растения в космосе? Как стать космонавтом? Как пахнут планеты? Простыми словами юный ученый объясняет сложные астрономические понятия, поэтому это точно увлечет малышей.

Видео о животных в космосе / канал ХабблТраббл

Янко Гортало

На этом ютуб-канале собраны песни, мультики, стихи и краткие объяснительные видео для самых маленьких. На канале объясняют, как читать по слогам и можно легко выучить разные слова.

Геометрические фигуры детей. Подготовка к школе / Янко Гортало

Хмаринка

На канале размещены видео о достижениях мировой науки: человек, техника, технологии и космос. Там вы найдете много научных и познавательных видео, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Отдельная категория видео посвящена странствиям по Украине.

Видео об украинском самолете "Мрия" / канал Хмаринка

Детство TV

Там есть мультики-сказки разных народов мира. Возраст аудитории – от 2 до 8 лет. Также здесь можно посмотреть переведенные песни и авторские колыбельные. Качество и креатив канала действительно на высоком уровне.

Жадный пес. Сказки на украинском языке / канал Детство TV

Веселые поделки

Как сделать игрушку своими руками? Как оформить открытку к празднику? Легкие и быстрые изделия своими руками для малышей станут увлекательным временем. Также там есть несколько видео-идей для вкусного перекуса из разных стран.

Как сделать ангелочек своими руками / канал Веселые поделки

Ютуб-каналы для детей средней и старшей школы

Интересная наука

Ролики на этом ютуб-канале рассказывают, как произошла авария на ЧАЭС, что вызывает аппендицит, почему океанам нужна соль.

Также на этом канале переводят и озвучивают научно-популярные и образовательные видео на разные научные темы по физике, астрономии, биологии, географии и математике. Есть и познавательные видео о космосе для школьников.

Ученый, принесший смерть миллионам и спасший жизнь миллиардам: видео

Наука для детей

Это образовательный ютуб-канал, где расскажут, почему листья желтеют, почему птицы на зиму улетают и как вырастить дома кристалл. Такие эксперименты точно понравятся детям.

Как вырастить дома кристалл: видео

Мова

Это образовательный проект для всех, кто хочет усовершенствовать знание украинского языка. В роликах семья Лепетунов постоянно попадает в лингвистические приключения, из которых выпутывается вместе со зрителями.

Сериал подойдет как младшим, так и абитуриентам и взрослым, стремящимся к самосовершенствованию.

Лепетуны – Первая серия: видео