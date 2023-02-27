За останні роки з'явилося досить багато чудових розважально-навчальних роликів для малечі. Зокрема, в YouTube є якісний український контент. Тому 24 Канал зробив цікаву підбірку ютуб-каналів для дітей.

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Ютуб-канали для найменших діток

Книга-мандрівка. Україна

Це перший український мультсеріал, заснований на реальних подіях та нереальних пригодах — «Книга-мандрівка. Україна». Герої мультсеріалу — всесвітньо відомі українці, об’єкти та події.

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Ютуб-ролики розкажуть, хто допоміг Миколі Гоголю створити перше українське фентезі, як харків’янка змінила світ балетної моди тощо. А з початком війни там є і навчальні та історичні відео, які розкажуть дітям, наприклад, про захисників “Азовсталі” та ракетний терор Росії.

Телеканал ПлюсПлюс

Там є короткі розважальні мультфільми у високій якості, які мають конкретну мету. Любов до України можна досліджувати з героями "Дивомандрів". Про любов до тварин можна подивитися у "Волохатому блозі". А "Добро завжди перемагає зло" просто необхідно дивитися під час війни.

"Добро завжди перемагає зло" / Ролик з телеканалу ПлюсПлюс

ХабблТраббл

Тут зібрано все про космос від другокласника Богдана. Хлопчина мріє стати астрофізиком і цілком серйозно цікавиться космосом. Про це він розповідає на своєму каналі. Як можна виростити рослини у космосі? Як стати космонавтом? Як пахнуть планети? Простими словами юний науковець пояснює складні астрономічні поняття, тож це точно захопить малечу.

Відео про тварин у космосі / канал ХабблТраббл

Янко Гортало

На цьому ютуб-каналі зібрані пісні, мультики, вірші і короткі пояснювальні відео для найменших. На каналі пояснюють, як читати по складах і можна легко вивчити різноманітні слова.

Геометричні фігури дітям. Підготовка до школи / Янко Гортало

Хмаринка

На каналі розміщені відео про досягнення світової науки: людина, техніка, технології і космос. Там ви знайдете багато наукових та пізнавальних відео, які будуть цікаві як дітям, так і дорослим. Окрема категорія відео присвячена мандрам Україною.

Відео про український літак "Мрія" / канал Хмаринка

Дитинство TV

Там є мультики-казки різних народів світу. Вік аудиторії — від 2 до 8 років. Також тут можна переглянути перекладені пісні та авторські колискові. Якість та креатив каналу дійсно на високому рівні.

Жадiбний пес. Казки українською мовою / канал Дитинство TV

Веселі саморобки

Як зробити іграшку своїми руками? Як оформити листівку до свята? Легкі та швидкі вироби власними руками для малечі стануть захопливим часом. Також там є кілька відео-ідей для смачного перекусу з різних країн.

Як зробити янголятко своїми руками / канал Веселі саморобки

Ютуб-канали для дітей середньої та старшої школи

Цікава наука

Ролики на цьому ютуб-каналі розповідають, як сталася аварія на ЧАЕС, що викликає апендицит, чому океанам потрібна сіль тощо.

Також на цьому каналі перекладають та озвучують науково-популярні та освітні відео на різні наукові теми з фізики, астрономії, біології, географії та математики. Є й пізнавальними відео про космос для школярів.

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Наука для дітей

Це освітній ютуб-канал, де розкажуть, чому листя жовтіє, чому птахи на зиму відлітають та як виростити вдома кристал. Такі експерименти точно сподобаються дітям.

Як виростити вдома кристал: відео

Мова

Це освітній проєкт для всіх, хто хоче вдосконалити знання української мови. У роликах родина Лепетунів постійно потрапляє у лінгвістичні пригоди, з яких виплутується разом із глядачами.

Серіал підійде як найменшим, так і абітурієнтам та дорослим, які прагнуть самовдосконалення.

Лепетуни – Перша серія: відео