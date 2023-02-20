Деталі розповіла керівниця Центру гідності дитини при Українському Католицькому університеті Христина Шабат. Вона переглянула серіал "Маша і Ведмідь" і пояснила, чому це шкідливий контент і його не варто показувати українським дітям.
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Що не так з мультиком "Маша і Ведмідь"
Цей мультик абсолютно беззмістовний і шкідливий. Адже казки та дитячі мультфільми покликані доносити важливі речі до дітей зрозумілою їм мовою, у розважальній формі. Але щоб досягати більшого охоплення, на жаль, у світі почали створювати безсенсовний контент, де діє лише один принцип – чим смішніше, тим краще.
Експертка наголошує, що хороший мультик повинен показувати дитині елементарні норми прийнятної поведінки:
- казати "дякую", "будь ласка" та інші слова ввічливості,
- спокійно чекати своєї черги,
- перепрошувати, якщо ненароком когось зачепив чи штовхнув,
- класти речі на свої місця,
- запитувати дозволу взяти чужу річ тощо.
Водночас, хоч за віковою категорією мультик "Маша і Ведмідь" – це контент для дошкільнят, у ньому не вчать цих базових правил.
"Маша і ведмідь" – це шкідливий мультик / Скриншот
Що бачить дитина у мультику про Машу? За словами Христини Шабат, там розкриваються кілька шкідливий речей:
- Можна не поважати чужу приватну власність
Адже Маша постійно бере без дозволу чужі речі та трощить майно довкола себе. Крім того, вона за це не отримує жодного покарання, лише сміється з цього.
Отже, дитина з мультика зчитує, що можна не мати чутливості до руйнування чужих речей, можна руйнувати чужі речі.
- Маша не реагує на слово "Стоп" і "Ні"
У мультику ведмідь щоразу лишається з наслідками поведінки Маші, але не може її покарати. На цьому прикладі діти вчаться не реагувати на слова дорослих. У дитини не формується поняття справедливості, лише звичка вседозволеності. Цей мультик вчить не дотримуватися правил.
- У мультику лише Маша говорить
"Коли Маша говорить, вона або сміється, або віддає накази, або щось стверджує. Вона ніколи не пропонує, не запитує та не веде діалог. Власне тому цей продукт і спрямований на внутрішній російський ринок, бо вони так поводяться: у їхній культурі немає діалогу, дискусії, обговорення", – пояснює експертка.
На її думку, це важлива модель поведінки, яку вони прищеплюють своїм дітям: не думай, виконуй, що кажуть, навіть якщо цей наказ злочинний. Шабат додає, що маленька Маша – це як маленький путін, що живе в голові росіян.
Експертка додає, що переклад мультика на українську мову нічого не змінює. Попри те, що Маша говорить українською, наративи там все одно ворожі.
Що не так з "Фіксиками"
Загалом, ідея виглядає чудово – мультик мав би зацікавити дітей наукою, але в реальності вийшло дещо інше.
"Фіксики" – теж поганий варіант для дітей / Скриншот
Що не так з "Фіксиками":
- Є таємничі створіння – фіксики, і є секрет, який діти не повинні розповідати дорослим. Хоча з огляду на безпеку та цивілізовані норми виховання, між дітьми і батьками є взаємна довіра, і діти не мають секретів від батьків.
- В кожній серії той самий алгоритм: уявні друзі хлопчика – фіксики, постійно розповідають йому щось про науку. Байдуже, чи хлопчик запитував, чи ні, вони просто дають йому інформацію.
- Часто у серіях з’являються соціальні ситуації, але вони завжди залишаються невирішеними: хтось когось образив – серія закінчилась, хтось засмучений і плаче – серія закінчилась, розв'язку немає.
Загалом "Фіксики" нагадують радянську школу: є хтось, хто знає краще за тебе, він тобі скаже правильну відповідь. До того ж, виглядає, що знання важливі, а комунікація і всі soft-skills – ні, вони просто відсутні у мультику.
Чим можна замінити ці мультики
Замість "Фіксиків" експертка радить включати дітям мультфільм "Дослідниця Ада Твіст". Просто порівняйте, як там розвивають допитливість дітей:
- У дітей завжди є проблема, яку вони самі прагнуть вирішити.
- У кожній серії діти проводять мозковий штурм і приймають усі ідеї, жодну не критикують.
- Діти висувають гіпотезу і перевіряють її через експерименти. У них кілька разів нічого не виходить, але вони не здаються, а вдосконалюють свої ідеї.
- Тут також є відсилки до наукових фактів, але hard skills тут ідуть фоном, натомість акцент – на м’яких навичках: робота в команді, спілкування, прийняття помилок, багато спроб і підтримка один одного, а для дітей це важливі навички.
Що ще можна подивитися натомість:
- Ютуб-канал "Пташеня. Дитячий простір"
- "Мої Маленькі Поні", "Щенячий Патруль"
- "Повнометражки від Діснея"
- "Екранізація історій про Вінні Пуха від Діснея".
До слова, російські окупанти запустили фейк про школи України, але наробили помилок. Ворогів видало незнання української мови: замість "Історії України" вони написали "Исторія", також в нас з 2020 року вчать не "Захист Вітчизни", а "Захист України". Детальніше читайте за посиланням.