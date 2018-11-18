Західні ЗМІ викрили пропаганду Кремля в популярному мультфільмі: у Росії вибухнули коментарями

Британське видання дослідило вияви кремлівської пропаганди у популярному російському мультфільмі "Маша і ведмідь". Так, науковці вважають мотиви мультфільму загрозливими, а поведінку героїв порівнюють із поведінкою російського президента Володимира Путіна.

Про це пише The Sunday Times.

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Так, професор Букінгемського університету, фахівець із діяльності розвідки Ентоні Гліс вказав на збіги у поведінці Путіна і Маші з мультсеріалу.

У Маші напористий, навіть неприємний характер, і при цьому вона рішуча. Дівчинка відкушує більше, ніж може проковтнути. Не буде великим перебільшенням порівняти її поведінку з поведінкою Путіна,

– вважає він.

Натомість естонські дослідники наголошують, що ведмідь символізує Росію. Головне завдання цього персонажа – навіяти дітям позитивний образ країни.

За словами литовських критиків, є багато елементів, які вказують на оборонні амбіції Росії. Так, кашкет СРСР, в якому Маша проганяє зайця з городу, може демонструвати "захист кордонів РФ".

Таке дослідження викликало шквал критики з боку російський високопосадовців та державних видань. Вони звинуватили західні ЗМІ у "патологічній русофобії".

"Мультсеріал "Маша і Ведмідь" знову викликав істерику у західних критиків ", "На Заході заявили, що Маша "поводиться по-путінськи", а Ведмідь змінює свідомість дітей!", – пишуть проросійські ЗМІ.

На матеріал британського видання відреагували і представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Якщо Маша із мультфільму "Маша і ведмідь" з погляду британських вчених символізує сучасну Росію, то що ж тоді втілює Том із "Том і Джері",

– написала вона на своїй сторінці у Facebook.

До слова, мультсеріал "Маша і Ведмідь" став дуже популярним далеко за межами Росії. В англомовному каналі YouTube у нього більше 4 мільйонів передплатників. В цілому у всіх серій – понад 40 мільярдів переглядів. Мультфільм також можна подивитися в популярному онлайн-кінотеатрі Netflix.