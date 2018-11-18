00:48
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Західні ЗМІ викрили пропаганду Кремля в популярному мультфільмі: у Росії вибухнули коментарями

      417 Читать новость на русском
      Західні ЗМІ викрили пропаганду Кремля в мультфільмі "Маша і ведмідь"
      Західні ЗМІ викрили пропаганду Кремля в мультфільмі "Маша і ведмідь" / Фото з відкритих джерел

      Британське видання дослідило вияви кремлівської пропаганди у популярному російському мультфільмі "Маша і ведмідь". Так, науковці вважають мотиви мультфільму загрозливими, а поведінку героїв порівнюють із поведінкою російського президента Володимира Путіна.

      Про це пише The Sunday Times.

      Читайте також: Інформаційна війна Росії: в бій ідуть навіть мультики!

      Так, професор Букінгемського університету, фахівець із діяльності розвідки Ентоні Гліс вказав на збіги у поведінці Путіна і Маші з мультсеріалу.

      У Маші напористий, навіть неприємний характер, і при цьому вона рішуча. Дівчинка відкушує більше, ніж може проковтнути. Не буде великим перебільшенням порівняти її поведінку з поведінкою Путіна,
      – вважає він.

      Натомість естонські дослідники наголошують, що ведмідь символізує Росію. Головне завдання цього персонажа – навіяти дітям позитивний образ країни.

      За словами литовських критиків, є багато елементів, які вказують на оборонні амбіції Росії. Так, кашкет СРСР, в якому Маша проганяє зайця з городу, може демонструвати "захист кордонів РФ".

      Таке дослідження викликало шквал критики з боку російський високопосадовців та державних видань. Вони звинуватили західні ЗМІ у "патологічній русофобії".

      "Мультсеріал "Маша і Ведмідь" знову викликав істерику у західних критиків ", "На Заході заявили, що Маша "поводиться по-путінськи", а Ведмідь змінює свідомість дітей!", – пишуть проросійські ЗМІ.

      На матеріал британського видання відреагували і представниця МЗС Росії Марія Захарова. 

      Якщо Маша із мультфільму "Маша і ведмідь" з погляду британських вчених символізує сучасну Росію, то що ж тоді втілює Том із "Том і Джері", 
      – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

      До слова, мультсеріал "Маша і Ведмідь" став дуже популярним далеко за межами Росії. В англомовному каналі YouTube у нього більше 4 мільйонів передплатників. В цілому у всіх серій – понад 40 мільярдів переглядів. Мультфільм також можна подивитися в популярному онлайн-кінотеатрі Netflix.

       

      Теги: Новини Росії ЗМІ Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 листопада , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 310
      Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві
      18 листопада , 22:31 Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві
      2352
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      18 листопада , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 1053
      Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      18 листопада , 20:01 Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      1044
      Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      18 листопада , 19:30 Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      219
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження
       9 жовтня 2017 , 12:16
      У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами
       9 січня 2017 , 23:17
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук