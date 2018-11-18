Западные СМИ раскрыли пропаганду Кремля в популярном мультфильме: в РФ взорвались комментариями

Британское издание изучило проявления кремлевской пропаганды в популярном российском мультфильме "Маша и медведь". Так, ученые считают мотивы мультфильма угрожающими, а поведение героев сравнивают с поведением российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет The Sunday Times.

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Так, профессор Букингемского университета, специалист по деятельности разведки Энтони Глис указал на совпадения в поведении Путина и Маши из мультсериала.

У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина,

– считает он.

Между тем эстонские исследователи отмечают, что медведь символизирует Россию. Главная задача этого персонажа – навеять детям позитивный образ страны.

По словам литовских критиков, есть много элементов, которые указывают на оборонные амбиции России. Так, фуражка СССР, в которой Маша прогоняет зайца с огорода, может демонстрировать "защиту границ РФ".

Такое исследование вызвало шквал критики со стороны российских чиновников и государственных изданий. Они обвинили западные СМИ в "патологической русофобии".

"Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков", "На Западе заявили, что Маша "ведет себя по-путински", а Медведь меняет сознание детей!", – пишут пророссийские СМИ.

На материал британского издания отреагировали и представительница МИД России Мария Захарова.

Если Маша из мультфильма "Маша и медведь" с точки зрения британских ученых символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из "Том и Джерри",

– написала она на своей странице в Facebook.

К слову, мультсериал "Маша и Медведь" стал очень популярным далеко за пределами России. На англоязычном канале YouTube у него более 4 миллионов подписчиков. В целом у всех серий – более 40 миллиардов просмотров. Мультфильм также можно посмотреть в популярном онлайн-кинотеатре Netflix.