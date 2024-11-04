Большинство этих слов мы привыкли считать украинскими, но это совсем не так

В своем разговоре мы используем ряд слов, которые заимствованы из других языков, но такие уже привычные нам. Такое предложение "в выходной пойду на базар и магазин за продуктами" содержит несколько заимствований. Знаете какие и из каких языков?

Каждый язык формируется под влиянием других и перенимает себе часть слов для обозначения чего-то. Часто это происходит вместе с началом использования какого-то предмета или продукта. Какие слова для украинцев уже привычные, но на самом деле заимствованные предлагает выяснить 24 Канал.

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Какие слова не совсем украинские, но уже такие привычные

Украинский язык, в процессе истории, перенял чужеземные названия, вместе с объяснением явлений, использованием предметов, техники, потребления продуктов, выращивания растений и перениманием определенных традиций. В нашем языке 90 процентов слова славянского происхождения и 10 иноязычного, которым не нашлось соответствий для их обозначения. Выясним, какие привычные слова на самом деле являются чужаками.

Продукты происходит из латинского "prōductum" "произведенное". Теперь этим словом мы называем и определенное изделие, и еду. И слово продукты (в смысле еда), можем заменить на "провіянт", "їство", "їстиво", "їдло", "їдження", "харч", "страва", "наїдок", "пожива", "потрава", "смачило", "вариво", "готовизна", "смаколик", "добрятина", "лакомина", "лакітки".

Базар слово тюркского происхождения, которое обозначало место для показа и продажи товаров.

Шашлык. Слово тюркского происхождения "шиш" – "вертел". Это слово в современной турецком языке означает мясо, которое переворачивается на вертеле.

Магазин. Происходит через французского "magasin, magazin" посредничество от арабского маказин – "кладовые, склады". И первично употреблялось в украинском как магазей, магазея, магазія.

Штраф. Слово обозначает денежное взыскание, налагаемое судом или административным органом. Имеет немецкое происхождение "strafe" – "наказание/наказание".

Бинт. Лента из марли или из другой ткани для перевязывания ран. Происходит из немецкого языка "bínde" – лента, повязка, бант.

Рынок. Слово пришло через польский язык "rynek" из немецкого – "rinc" ("круг", "круг"). Поскольку центр средневековых городов был площадью с домом магистрата (ратушей) в центре и домами вокруг. Как правило, на такой площади периодически проводились торги, а впоследствии и размещались магазины и торговые палатки.

Ярмарка. Слово берет свое начало с немецкого: "Jahr" в нем означает "год", а "Markt" – "рынок" и "продажа". Немного изменившись, это слово попало в польский: "jarmark", а оттуда уже в украинский.

Базар, рынок и ярмарка являются "чужаками" – вы знали? / фото для привлечения внимания

Музей. Происходит от древнегреческого слова "мозейон", "мусейон" – место, посвященное музам, храм муз. Обозначает место собрания ценных вещей и их демонстрацию. Первые собрания ценных вещей появились еще в III тыс. до н.э

Класс. Имеет латинское происхождение и имеет несколько значений: помещение для обучения, обозначение группы людей, обозначение в науке (биология, геология, инженерия и прочее) по совокупности признаков.

Пирожок. Любое плоское изделие из какого-либо теста, тонкий коржик. Имеет польское происхождение "placek", а у нас используется для обозначения торта.

Дама. Форма вежливого обращения к женщине, заимствовано из польского. Сначала использовалось в значении "хозяйка". Впоследствии, обозначало титул, который указывал на принадлежность женщины к шляхте.

Трамвай – слово английского происхождения, которое происходит от слов "tram" – вагон, тележка и "way" – дорога, путь.

Вокзал. Слово английского происхождения "vauxhall" – название общественного сада в пригороде Лондона.

Кассир. Название профессии происходит от итальянского слова "cassa", то есть "ящик".

Как легко различить заимствования

Каждое заимствованное слово имеет свою языковую особенность и языковую конструкцию и выделяется на фоне восточнославянского языка. "Узнать" иноязычное слово можно по следующим особенностям:

В словах тюркского происхождения имеются нескольких букв "а": хабар, баран, чалма, саман, чабан, шалаш, казан; Слова греческого происхождения содержат буквосочетание "пс", "кс": ксерокс, эпсилон, эклипс, психика; а также слова с корневыми частями библио-, гео-, био-, лог-, фон- : библиотека, геология, биология, филолог, фонетика. Слова, начинающиеся на букву "ф", звук [ф] не характерен для украинского языка: краска, философия, факт, флакон, фильм, флот, форма, фирма, формат, форум, фурункул; Только иноязычные слова имеют в начале слова букву "а": аллюзия, беседка, аллегория, аллергия, аккорд. Они имеют разное происхождение арабское (алгебра, алкоголь), латинское (аудитория, абитуриент, ангина), греческий (алфавит, автор, архив, азот, афоризм, анемия, автономия). В словах французского происхождения ударение на последнем слоге: жалюзи, пюре, мадам, резюме, парфюм, бульон, пляж; Слова немецкого происхождения содержат сочетания нескольких согласных, в том числе, и в начале слова: масштаб, штрудель, рейхстаг, почва, ландшафт, солдат; Почти все термины связаны с кораблестроением голландского происхождения: трос, краб, гавань, лоцман. Немало в украинском и полонизмов, их отличает ударение на предпоследний слог: пані, повидло, мазурка.

А еще существуют заимствованные слова, которыми пользуются в очень многих языках в общем значении. Их называют – интернационализмы.

Больше всего таких слов в отраслях:

политической (импичмент, консенсус, референдум);

научной (аргумент, молекула, коллоквиум);

технической (сканер, фильтрация, циркуляция);

образовательной (семестр, экзамен, школа, лицей);

художественной (ария, мюзикл, шоу, мольберт);

спортивный (олимпиада, стадион, футбол, бокс).

"Вокзал" появился у нас с запада / фото Pexels