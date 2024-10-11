Есть ли разница между "усмішкой" и "посмішкою": давайте выясним это
Источник:Studia Tutoria
Вы замечали, что в течение дня вы много раз и "усміхаєтеся" и" посміхаєтеся" ? А задумывались ли в чем разница этих слов и выражений лица? Выясним!
Каждой ли своей эмоции мы можем подобрать слово и правильно ли его употребляем. Рубрика "Говорим на украинском!" предлагает исследовать в чем разница между "усмішкою" и "посмішкою", вместе с Диной Мищенко и ресурсом Studia Tutoria.
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Улыбка или улыбка, какая между ними разница
Прежде всего эти слова являются паронимами, которые следует научиться различать. І "усмішка" и "посмішка" является выражением лица, частью невербальной коммуникации, по которому можем определить настроение или реакцию человека.
Важно! Паронимы – это слова, достаточно близкие по звучанию, иногда и по значению, но не тождественные. И их важно различать, чтобы употреблять правильно.
В чем же разница? Как объясняют речисты, "усмішка" – особое движение мышцами лица (губ, глаз), которое свидетельствует о склонности к смеху или выражает удовольствие.
"Усмішка" бывает:
- мягкая;
- ласковая;
- приветливая.
А "посмішка" – особое выражение лица (губ, глаз), выражающее насмешку, ироничное отношение к кому-то, чему-то. Именно от этого слова происходит слово посмешище.
З "посмішка" сочетается с улыбкой:
- насмешливая;
- скептическая;
- ироничная.
Какое слово выбрать зависит от контекста и ситуации.
Как различить "усмішку " и "посмішку": смотрите видео
Избегайте типичных ошибок при употреблении этих слов:
Нас он встретил ласковой ухмылкой, – ласковая только улыбка.
Насмешливая улыбка скользнула по его устам, – насмешливая лишь ухмылка.
Будьте внимательны! В русском языке усмішка звучит – как улыбка, а посмішка – как усмешка. Поэтому, будьте внимательны при переводе!
Что такое улыбка?Это движение мышц лица и для улыбки мы задействуем больше 37! Длительная улыбка дает мозгу сигнал для выработки эндорфина – гормона счастья. Существует психологическое упражнение: "Если тебе плохо, улыбнись, через 20 минут ты почувствуешь облегчение" – и оно работает!
Интересные факты об улыбке
Улыбка – важная эмоция и вот почему:
- человек рождается со способностью улыбаться;
- это самая узнаваемая эмоция;
- улыбка улучшает настроение и снимает стресс;
- улучшает иммунитет и производительность труда;
- улыбка заразительна, способна передаваться собеседнику;
- психологи насчитали до 19 выражений улыбок и улыбок.
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