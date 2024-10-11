Есть ли разница между "усмішкой" и "посмішкою": давайте выясним это

Вы замечали, что в течение дня вы много раз и "усміхаєтеся" и" посміхаєтеся" ? А задумывались ли в чем разница этих слов и выражений лица? Выясним!

Каждой ли своей эмоции мы можем подобрать слово и правильно ли его употребляем. Рубрика "Говорим на украинском!" предлагает исследовать в чем разница между "усмішкою" и "посмішкою", вместе с Диной Мищенко и ресурсом Studia Tutoria.

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Улыбка или улыбка, какая между ними разница

Прежде всего эти слова являются паронимами, которые следует научиться различать. І "усмішка" и "посмішка" является выражением лица, частью невербальной коммуникации, по которому можем определить настроение или реакцию человека.

Важно! Паронимы – это слова, достаточно близкие по звучанию, иногда и по значению, но не тождественные. И их важно различать, чтобы употреблять правильно.

В чем же разница? Как объясняют речисты, "усмішка" – особое движение мышцами лица (губ, глаз), которое свидетельствует о склонности к смеху или выражает удовольствие.

"Усмішка" бывает:

мягкая;

ласковая;

приветливая.

А "посмішка" – особое выражение лица (губ, глаз), выражающее насмешку, ироничное отношение к кому-то, чему-то. Именно от этого слова происходит слово посмешище.

З "посмішка" сочетается с улыбкой:

насмешливая;

скептическая;

ироничная.

Какое слово выбрать зависит от контекста и ситуации.

Как различить "усмішку " и "посмішку": смотрите видео

Избегайте типичных ошибок при употреблении этих слов:

Нас он встретил ласковой ухмылкой, – ласковая только улыбка.

Насмешливая улыбка скользнула по его устам, – насмешливая лишь ухмылка.

Будьте внимательны! В русском языке усмішка звучит – как улыбка, а посмішка – как усмешка. Поэтому, будьте внимательны при переводе!

Что такое улыбка? Это движение мышц лица и для улыбки мы задействуем больше 37! Длительная улыбка дает мозгу сигнал для выработки эндорфина – гормона счастья. Существует психологическое упражнение: "Если тебе плохо, улыбнись, через 20 минут ты почувствуешь облегчение" – и оно работает!

Интересные факты об улыбке

Улыбка – важная эмоция и вот почему:

человек рождается со способностью улыбаться;

это самая узнаваемая эмоция;

улыбка улучшает настроение и снимает стресс;

улучшает иммунитет и производительность труда;

улыбка заразительна, способна передаваться собеседнику;

психологи насчитали до 19 выражений улыбок и улыбок.

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