Чи кожній своїй емоції ми можемо підібрати слово та чи правильно його вживаємо. Рубрика "Говоримо українською!" пропонує дослідити у чому різниця між посмішкою і усмішкою, разом з Діною Міщенко та ресурсом Studia Tutoria.

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Усмішка чи посмішка, яка між ними різниця

Перед усім ці слова є паронімами, які слід навчитись розрізняти. І усмішка і посмішка є виразом обличчя, частиною невербальної комунікації, за яким можемо визначити настрій чи реакцію людини.

Важливо! Паро́німи – це слова, досить близькі за звучанням, іноді й за значенням, але не тотожні. І їх важливо розрізняти, щоб вживати правильно.

У чому ж різниця? Як пояснюють мовники, усмішка – особливий порух м’язами обличчя (губ, очей), який свідчить про схильність до сміху або виражає задоволення.

Усмішка буває:

м'яка;

ласкава;

привітна.

А посмішка – особливий вираз обличчя (губ, очей), що виражає глузування, іронічне ставлення до когось, чогось. Саме від цього слова походить слово посміховисько.

З посмішкою поєднуємо:

глузлива;

скептична;

іронічна.

Яке слово вибрати залежить від контексту та ситуації.

Як розрізнити "усмішку" і "посмішку": дивіться відео

Уникайте типових помилок при вживанні цих слів:

Нас він зустрів ласкавою посмішкою, – ласкава лише усмішка.

Глузлива усмішка ковзнула по його вустах, – глузлива лише посмішка.

Будьте уважні! У російській мові усмішка звучить – як улыбка, а посмішка – як усмешка. Тому, будьте уважні при перекладі!

Що таке усмішка? Це рух м'язів обличчя і для усмішки ми задіюємо більше 37! Тривала усмішка дає мозку сигнал для вироблення ендорфіну – гормону щастя. Існує психологічна вправа: "Якщо тобі погано, посміхнись, через 20 хвилин ти відчуєш полегшення" – і вона працює!

Цікаві факти про усмішку

Усмішка – важлива емоція і ось чому:

людина народжується зі здатністю усміхатися;

це найвпізнаваніша емоція;

усмішка покращує настрій та знімає стрес;

покращує імунітет та продуктивність праці;

усмішка заразлива, здатна передаватися співрозмовнику;

психологи нарахували до 19 виразів усмішок і посмішок.

Посміхайтесь на здоров'я!/ Ілюстративне фото