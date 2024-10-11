Чи кожній своїй емоції ми можемо підібрати слово та чи правильно його вживаємо. Рубрика "Говоримо українською!" пропонує дослідити у чому різниця між посмішкою і усмішкою, разом з Діною Міщенко та ресурсом Studia Tutoria.
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Усмішка чи посмішка, яка між ними різниця
Перед усім ці слова є паронімами, які слід навчитись розрізняти. І усмішка і посмішка є виразом обличчя, частиною невербальної комунікації, за яким можемо визначити настрій чи реакцію людини.
Важливо! Паро́німи – це слова, досить близькі за звучанням, іноді й за значенням, але не тотожні. І їх важливо розрізняти, щоб вживати правильно.
У чому ж різниця? Як пояснюють мовники, усмішка – особливий порух м’язами обличчя (губ, очей), який свідчить про схильність до сміху або виражає задоволення.
Усмішка буває:
- м'яка;
- ласкава;
- привітна.
А посмішка – особливий вираз обличчя (губ, очей), що виражає глузування, іронічне ставлення до когось, чогось. Саме від цього слова походить слово посміховисько.
З посмішкою поєднуємо:
- глузлива;
- скептична;
- іронічна.
Яке слово вибрати залежить від контексту та ситуації.
Як розрізнити "усмішку" і "посмішку": дивіться відео
Уникайте типових помилок при вживанні цих слів:
Нас він зустрів ласкавою посмішкою, – ласкава лише усмішка.
Глузлива усмішка ковзнула по його вустах, – глузлива лише посмішка.
Будьте уважні! У російській мові усмішка звучить – як улыбка, а посмішка – як усмешка. Тому, будьте уважні при перекладі!
Що таке усмішка?Це рух м'язів обличчя і для усмішки ми задіюємо більше 37! Тривала усмішка дає мозку сигнал для вироблення ендорфіну – гормону щастя. Існує психологічна вправа: "Якщо тобі погано, посміхнись, через 20 хвилин ти відчуєш полегшення" – і вона працює!
Цікаві факти про усмішку
Усмішка – важлива емоція і ось чому:
- людина народжується зі здатністю усміхатися;
- це найвпізнаваніша емоція;
- усмішка покращує настрій та знімає стрес;
- покращує імунітет та продуктивність праці;
- усмішка заразлива, здатна передаватися співрозмовнику;
- психологи нарахували до 19 виразів усмішок і посмішок.
Посміхайтесь на здоров'я!/ Ілюстративне фото