Где учился Усик: что известно об университете украинского чемпиона

23 мая украинский боксер Александр Усик проведет в египетской Гизе первый бой с июля 2025 года. Накануне поединка против чемпиона мира по кикбоксингу внимание приковано не только к спортивной форме Усика, но и к его образовательному пути.

Образование спортсменов нередко остается вне поля зрения болельщиков, однако путь к большим победам часто проходит не только через тренировочные залы, но и через университетские аудитории. Украинский чемпион Александр Усик – один из тех спортсменов, кто совмещал профессиональную карьеру с обучением, сообщает Zaxid.net.

Где учился Александр Усик

Александр Усик получал высшее образование во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского – одном из самых известных спортивных высших учебных заведений Украины.

Именно этот университет много лет готовит специалистов в сфере спорта, физической культуры, реабилитации и тренерской деятельности. Для многих известных спортсменов он стал важным этапом профессионального становления.

Сегодня имя Усика снова часто вспоминают в спортивных новостях, ведь 23 мая он выйдет в ринг в Гизе против нидерландского чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верховена. Несмотря на статус соперника, поединок состоится именно по правилам бокса.

Что стоит знать о львовском вузе

Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского является одним из ведущих спортивных университетов Украины. Его история насчитывает десятки лет, а само заведение связано с развитием украинской системы физического воспитания и спорта.

Университет расположен во Львове и готовит студентов по направлениям физической культуры, спорта, спортивной медицины, туризма, менеджмента и реабилитации. заведение названо в честь Ивана Боберского – педагога и общественного деятеля, которого часто называют одним из основателей украинского теловоспитания.

Львовский университет физической культуры известен большим количеством выпускников среди профессиональных спортсменов, тренеров и олимпийцев. Здесь учились представители различных видов спорта, которые впоследствии представляли Украину на международной арене.

Для спортсменов такого уровня, как Усик, образование нередко становится дополнительным инструментом профессионального развития – помогает лучше понимать методику тренировок, физиологию и спортивный менеджмент. Поэтому накануне нового боя украинского чемпиона внимание приковано не только к рингу в Гизе, но и к образовательному пути спортсмена, который привел его от университетских аудиторий к мировому боксерскому Олимпу.