"Крапати на голову" – это не только о дожде: есть еще переносное значение с интересным происхождением

Есть слова, которые очень точно передают не само действие, а наше отношение к нему. Здесь как раз уместно вспомнить украинскую поговорку "не крапай мені на голову".

Что означает это выражение и откуда оно произошло, рассказываем со ссылкой на "Slovnyk.me".

"Не крапай мені на голову!" – откуда взялась эта поговорка?

Иногда одна и та же фраза, повторенная десять раз, раздражает сильнее, чем самый громкий упрек. "Крапати на голову" – именно об этом надоедании. Но интересно, что это выражение выросло из вполне буквального и не очень приятного образа.

"Крапати на голову" употребляют в переносном смысле, когда кто-то надоедает, досаждает, утомляет постоянными словами, наставлениями, упреками или напоминаниями.

"Та не крапай мені на голову з тією своєю порадою!"

"Мама вже вкотре нагадала про іспит – крапає на голову від самого ранку".

"Не треба мені щодня крапати на голову одним і тим самим".

Есть еще один вариант выражения –ка́пати на мі́зки (на мо́зок).

– Отаких, як ти, вони й шукають, бо легше на мозги [мізки] капати і лапшу на вуха вішати. (Анатолий Днестровский).

А вот происхождение выражения неоднозначно. По одной из версий оно связано с… пытками. Речь идет о древнем способе пыток, который связывают с Китаем. Над головой человека подвешивали сосуд с водой, из которого через определенные промежутки времени падали капли – одна за другой, прямо на затылок. Казалось бы, что здесь страшного? Но именно постоянство и монотонность этого действия становились главным испытанием. Капля падает. Затем еще одна. И еще. Человек не может ни отвернуться, ни избежать этого ощущения. В течение длительного времени такое монотонное действие могло вызывать сильный физический и психологический дискомфорт. Этот способ пыток впоследствии стал известен и в странах Европы. А образ воды, бесконечно падающей на голову, постепенно приобрел переносное значение: так стали описывать ситуацию, когда кто-то постоянно досаждает, надоедает, повторяет одно и то же или непрерывно упрекает. Именно поэтому выражение "капать на голову" так хорошо передает ощущение назойливости. Одна капля еще почти незаметна. Вторая тоже. Но когда они падают без конца, это уже совсем другая неприятная история. Правда, эту версию происхождения выражения не стоит воспринимать как бесспорно доказанную этимологию. Историю о "китайской капельной пытке" часто приводят в качестве объяснения образа, однако точное происхождение фразеологизма неизвестно. Можно предположить, что происхождение выражения может быть связано и с капанием воды или дождя – капает вода с потолка, дождь капает с крыши и постепенно действует на нервы. А как правильно – "крапати" или "капати"?

В украинском языке естественны оба слова: "капати" и "крапати". В словарях встречается пояснение: "одно и то же". Есть еще один вариант – "цяпати".

Оба слова имеют древнюю славянскую историю и происходят от праславянского *kapati. Они связаны с процессом падения капель воды. Вспомните, что делает дождь: капотить / крапотить, покапує / покрапує, накрапає.

Поэтому это выражение можно услышать в вариантах: "капати на голову" и "крапати на голову" – оба варианта вполне понятны в украинском языке.

И здесь есть еще одна интересная деталь. В украинском художественном языке встречается и вполне буквальное выражение "на голову не будет капать" – то есть когда человек укрывается от дождя или влаги. Именно так это выражение употреблено, например, в повести Николая Винграновского "Сироманец".

А в переносном смысле вода уже превращается в слова. Поэтому если кто-то без конца повторяет вам одно и то же, можете сказать: "Не капай мені на голову!".

Ведь иногда один совет – это помощь. Два – забота. А когда они сыплются без конца, это уже настоящий словесный дождь.