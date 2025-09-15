О графике обучения и каникул, а также традиции "банковских выходных" в учебных заведениях, рассказываем далее.

Как учатся и когда каникулы в учебных заведениях Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии

Когда каникулы в школах Великобритании?

Многие украинцы прибыли в Великобританию как беженцы из-за полномасштабного вторжения России. Поэтому украинские школьники посещают местные школы. Итак, важно понимать структуру учебного года.

Учебный год делится на семестры, которые разделены каникулами. Кроме них администрация учебных заведений предусматривает и длительные выходные в середине каждого семестра и выходные в государственные праздники.

Даты начала и окончания выходных могут отличаться в разных учебных заведениях. Ведь несмотря на то, что правительство страны утвердило график каникул для учащихся, школы и пансионаты корректируют его, подстраивая под собственные образовательные программы.

Учебный год начинается в начале сентября, в 2025 году – 1 сентября. Каникулярные периоды могут быть разными в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, а также зависят от внутреннего расписания самого заведения.

В Великобритании ученики имеют около 13 недель каникул в год.

График каникул в Англии:

Осенние каникулы – с 24 по 28 октября;

Зимние каникулы (рождественские) – с 20 декабря по 04 января;

Весенние каникулы – с 16 – 20 февраля;

Пасхальные каникулы в – с 30 марта – 10 апреля.

Летние каникулы – с 25 июля.

График каникул в Уэльсе:

Осенние каникулы – с 27 по 31 октября;

Зимние каникулы (рождественские) – с 20 декабря по 04 января;

Весенние каникулы – с 16 – 20 февраля;

Пасхальные каникулы – с 27 марта по 13 апреля.

Летние каникулы – с 20 июля.

График каникул в Шотландии:

Первый день – 20 августа;

Осенние каникулы – с 13– 17 октября;

Зимние каникулы (рождественские) – с 22 декабря по 02 января;

Весенние каникулы – с 16 – 20 февраля;

Пасхальные каникулы – с 03 – 17 апреля.

Летние каникулы – с 03 июля – 19 августа.

График каникул в Северной Ирландии:

Первый день – 01 сентября;

Хэллоуин – с 30 – 31 октября;

Зимние каникулы (рождественские) – с 22 декабря по 02 января;

Весенние каникулы – с 12 – 13 февраля;

Пасхальные каникулы – с 02 – 10 апреля.

Весенние праздники – 25 мая;

Летние каникулы – с 01 июля – 30 августа.

А еще есть региональные государственные праздники, которые называют "банковские выходные", например:

День Святого Андрея – 30 ноября 2025 года. Шотландия.

30 ноября 2025 года. Шотландия. Ночь Бернса – 25 января (только Шотландия).

– 25 января (только Шотландия). День Гая Фокса – иногда его называют Ночью костров – 5 ноября.

– иногда его называют Ночью костров – 5 ноября. День Святого Патрика – 17 марта 2026 года. Северная Ирландия.

Что такое "банковские выходные"?

Это дни британских государственных праздников, во время которых многие предприятия и общественные места обычно закрываются или имеют ограниченный объем услуг в эти дни. Банковские выходные появились в 1871 году, когда сэр Джон Лаббок решил, что банкиры заслуживают перерыв.

Некоторые школы также закрываются на определенные мероприятия, такие как обучение персонала или дни сбора ученических книг. Обязательно отслеживайте сайт своей школы, чтобы получить полный список выходных – многие школы публикуют эту информацию.

Какой график обучения в университетах Великобритании?

Великобритания – лидер по количеству иностранных студентов на курсах английского языка. Страна занимает ведущие позиции в науке – 5% всех научных публикаций в мире, а по количеству Нобелевских лауреатов страна уступает только США.

Каждый университет устанавливает собственный график отдыха для студентов. У студентов вузов учебный год стартует в конце сентября и делится на семестры.

Обычно студенты сдают экзамены после рождественских каникул и летом. Каждое образовательное учреждение имеет право самостоятельно устанавливать график сдачи экзаменов.

Точную информацию необходимо уточнять на официальном сайте каждого университета.

Кроме того, вузы Британии придерживаются традиции "банковских каникул", поэтому выходных дней достаточно.

Когда каникулы в украинских школах?

