Когда запланированы каникулы в школах и университетах Италии, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс primalezione.com.

На когда запланированы каникулы в школах?

Италия – страна Европы в которой проживает значительное количество украинцев. Многие из них имеют статус временной защиты, среди них и дети, которые посещают итальянские и дистанционно – украинские школы.

Заметим! По состоянию на февраль 2024 года, в Италии официально проживало более 254 тысяч украинцев, зарегистрированных с временной защитой. Однако реальное количество превышает 1 миллион человек, учитывая незарегистрированных мигрантов и беженцев. Украинская община в Италии является одной из самых многочисленных национальных групп иностранцев.

Фиксированной даты как в Украине 1 сентября в Италии нет. Учебный год начинается в каждом регионе по разному, но традиционно с середины сентября – примерно на 10 – 15 число. Даты начала обучения и каникул утверждаются Министерством образования (MIUR) и местными органами власти.

В этом году, например, самыми первыми в школу пойдут ученики региона Альто-Адидже – 5 сентября. Самое позднее, 15 сентября, пойдут сразу 5 регионов, от более северной Эмилии-Романьи до более южной Апулии. Все остальные – в период с 5 до 15 сентября.

Учебный год в итальянской школе поделен на два семестра:

первый длится с сентября до первой половины января,

второй – со второй половины января до середины июня.

Каждый семестр ученики получают табель (pagella) с баллами от 1 (неудовлетворительно) до 10 (отлично). Сегодня некоторые школы присылают табель родителям учеников на электронную почту или размещают оценки на своей официальной странице.

В Италии школьные каникулы приходятся на такие периоды:

две недели на Рождество (чаще всего с 26 декабря по 6 января);

одна неделя в марте или апреле на Пасху, зависит от даты праздника;

более 2 месяцев летом.

Некоторые регионы имеют и осенние каникулы в конце октября – начале ноября, но длятся лишь 1 – 2 дня. В некоторых регионах есть Карнавальные каникулы в феврале – 2 – 5 дня.

О дополнительных выходных днях в течение года, связанные с местными региональными праздниками или традициями родителям сообщает администрация школы.

Выходные приходятся и на национальные праздники:

День всех святых – 1 ноября.

Непорочное зачатие – 25 – 26 декабря.

Рождество.

День святого Стефана.

Новый год – 1 января.

Богоявление – 6 января.

День освобождения – 25 апреля.

День труда – 1 мая.

День провозглашения республики – 2 июня.

Интересно, что школьное образование в Италии построено так, чтобы родители могли выбрать нужное расписание для ребенка из двух предусмотренных вариантов:

40 часов в неделю, понедельник – пятница с 8.30 до 16.30 с предоставлением питания в школьной столовой;

27 – 30 часов в неделю, понедельник – суббота, с обедом вне школы.

Некоторые школы устанавливают единый для всех режим учебного процесса.

Точные даты выхода на обучение, каникул и выходных следует узнавать в каждом регионе, а то и школе.

Как будут учиться студенты в Италии?

Итальянские вузы привлекают абитуриентов максимальной гибкостью – студенты сами выбирают часть предметов, составляют собственное расписание и могут менять направление во время обучения. Акцент делается на аналитическое мышление, глубокую теоретическую базу и применение знаний на практике.

Обучение в итальянских вузах начинается с 1 октября. Академический год делится на два семестра – осенний и весенний (primo e secondo semestre) три сессии экзаменов (sessione esami): осенняя (ноябрь), зимняя (январь) и летняя (июнь, июль).

Дважды в год проводятся две апелляции на экзамены (appello di esami) для студентов старших курсов.

Их разделяют зимние каникулы – с конца и декабря до середины января (1 – 2 недели) и сессия.

Второй семестр начинается с середины февраля и продолжается до конца мая, после чего – летняя сессия.

Обычно студенты имеют неделю каникул на Пасху – это большой праздник для итальянцев и выходные в дни важных национальных праздников.

Точные даты следует узнавать в каждом университете.

