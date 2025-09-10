Какой график обучения в школах и университетах Франции в 2025 – 2026 учебном году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс sortiraparis.com.

Когда будут учиться и отдыхать школьники во Франции?

Система образования во Франции со своей программой, традиционными методами обучения и воспитания и высокими стандартами считается одной из лучших в мире.

Учебный год в школах начинается в сентябре. Дети имеют трехнедельные каникулы на Рождество и Пасху, и короткие каникулы между семестрами, летние каникулы длятся 2 месяца (июль – август).

Интересно! По состоянию на июль 2025 года, во Франции проживает от 75 000 до 80 000 украинцев, хотя эта цифра может меняться из-за притока беженцев и миграции. Большинство украинцев во Франции имеют статус временной защиты, но некоторые получают статус беженца из-за неопределенности и краткосрочности первого. Все дети с 3-х летнего возраста обязательно должны учиться в учебных заведениях Франции.

Даты и продолжительность каникул различаются в разных регионах, поскольку Франция разделена на три каникулярные зоны – А, В и С – по которым и определяют четкие даты.

Что такое зоны A, B и C во Франции?

Это разделение территории страны где принимается совместное решение, в этом случае о каникулах, органами управления образованием: Зона А: органы управления образованием Безансона, Бордо, Клермон-Феррана, Дижона, Гренобля, Лиможа, Лиона и Пуатье. Зона B: органы управления образованием Экс-Марселя, Амьена, Кана, Лилля, Нанси-Меца, Нанта, Ниццы, Орлеана-Тура, Реймса, Ренна, Руана и Страсбурга. Зона С: органы управления образованием Кретей, Монпелье, Парижа, Тулузы и Версаля.

Календарь школьных каникул на 2025 – 2026 учебный год определен заранее, его опубликовали в Официальном вестнике еще 8 декабря 2022 года:

Начало учебного года понедельник 1 сентября 2025 года.

понедельник 1 сентября 2025 года. Праздник Всех Святых : с субботы 18 октября 2025 г. до понедельника 3 ноября 2025 года.

: с субботы 18 октября 2025 г. до понедельника 3 ноября 2025 года. Рождественские каникулы: с субботы 20 декабря 2025 г : с субботы 20 декабря 2025 года по понедельник 5 января 2026 года.

: с субботы 20 декабря 2025 года по понедельник 5 января 2026 года. Зимние каникулы:

Зона А: с субботы 7 февраля 2026 года по понедельник 23 февраля 2026 года; Зона B: с субботы 14 февраля 2026 года по понедельник 2 марта 2026 года; Зона C: с субботы 21 февраля 2026 года по понедельник 9 марта 2026 года.

Весенние каникулы:

Зона A: с субботы 4 апреля 2026 года по понедельник 20 апреля 2026 года; Зона B: с субботы 11 апреля 2026 года по понедельник 27 апреля 2026 года; Зона C: с субботы 18 апреля 2026 года по понедельник 4 мая 2026 года.

Летние каникулыс субботы 4 июля 2026 года.

Календарь каникул. Инфографика / www.sortiraparis.com

Заметим! Каникулы начинаются в указанные дни, после уроков. Для учеников, которые не имеют уроков в субботу, каникулы начинаются в пятницу после уроков. Занятия возобновляются утром в указанные дни.

Кроме каникул, определены праздничные дни в 2025 – 2026 учебном году, которые будут выходными. Среди них есть и "мостовые дни", когда школьники смогут отдохнуть несколько дней подряд, например 1 и 8 мая 2026 года, когда будут трехдневные выходные.

Суббота 1 ноября 2025 года: День всех святых

Вторник 11 ноября 2025 года: День перемирия

Четверг 25 декабря 2025 года: Рождество Христово

Четверг 1 января 2026 года: Новый год

Понедельник 6 апреля 2026 года: Пасхальный понедельник

пятница 1 мая 2026 года: День труда

пятница 8 мая 2026 года: Победа в 1945 году

Четверг 14 мая 2026 года: День Вознесения Господня

Понедельник 25 мая 2026 года: Пятидесятница.

Как будут учиться в университетах Франции?

Университеты Франции привлекают огромное количество иностранных абитуриентов каждый год, поскольку предлагают около 36 000 различных бакалаврских и магистерских программ, как на французском, так и на английском языках.

Во Франции действует около 250 элитных университетов (grandes écoles), 83 государственных ЗВО и много исследовательских институтов и других вузов.

Каждый университет сам устанавливает график обучения. Обычно учебный год начинается или с середины сентября (15 сентября) или уже с 1 октября.

Есть каникулы на Рождество (конец декабря – начало января), а еще в феврале и апреле и государственные выходные.

Летние каникулы начинаться могут и в мае, и в июне после завершения обучения и сдачи экзаменов.

Точные даты узнавайте в каждом конкретном заведении высшего образования.

