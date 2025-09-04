Когда начинается и сколько длится учебный год в Чехии, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс proukrainu.blesk.cz.
Какой график обучения в школах Чехии?
Министерство образования Чехии утвердило график каникул и обучения для школьников. Учебный год начинается 1 сентября, а заканчивается 30 июня.
График каникул на 2025-2026 учебный год выглядит следующим образом:
- Осенние каникулы: 27 и 29 октября
- Рождественские праздники: 22 декабря – 2 января
- Летние каникулы: 1 июля – 31 августа
- Однодневные полугодовые каникулы: 31 января
- Пасхальные праздники: 2 апреля.
Весенние каникулы длятся неделю и будут зависеть от региона: например, в Праге они могут быть в феврале, а в Устецком крае – в марте. Поэтому Министерство образования ежегодно устанавливает календарь каникул по округам (на 2026 год здесь).
Интересно! Различные сроки весенних каникул планируются в разное время специально, чтобы не все ученики страны путешествовали одновременно: так легче для туристической сферы.
Кроме каникул, существуют государственные выходные:
- 28 октября – День основания самостоятельного государства
- 17 ноября – День борьбы за свободу и демократию
- 1 мая – День труда
- 8 мая – День освобождения от фашизма.
Когда и сколько длится обучение в вузах Чехии?
Учебный год в университетах Чехии начинается может начинаться как 1 сентября, так и 1 октября – зависит от вуза.
Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего. Каждый семестр включает лекционный период, экзаменационную сессию и каникулы.
- Осенний семестр длится до 20 чисел декабря. Сессия в январе.
- Весенний семестр начинается в середине февраля.
Период каникул:
Зимние (рождественские) каникулы – последняя неделя декабря – первая неделя января.
После январской сессии в начале февраля студенты уходят на каникулы.
Сессия после весеннего семестра проходит в июне. В некоторых вузах (например, в Карловом университете), сессия прерывается на летние каникулы – июль-август, а экзамены студенты сдают в сентябре. В других вузах летняя сессия заканчивается до конца июня.
Государственные выходные распространяются и на студентов.
