Возможно ли и при каких условиях могут учиться украинские студенты дистанционно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на abiturients.info.

Смотрите также Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: какой ценник на одежду и канцелярию

Какие преимущества дистанционного обучения для студентов?

Украинские студенты, учитывая условия в стране, имеют возможность дистанционно учиться в вузах. И такой формат не только о безопасности, но и о целом ряде возможностей.

Что такое дистанционное образование?

Это форма образования, которая позволяет студентам получать знания через интернет, без физического присутствия в учебном заведении. Такой подход удобен для тех, кто имеет ограниченный доступ к традиционным учебным заведениям, работает или живет за рубежом.

Дистанционное обучение становится все более популярным и неудивительно, такое образование имеет ряд преимуществ:

Гибкий график: Возможность учиться в удобное время, совмещая образование с работой или другими занятиями. Студенты имеют доступ к учебным материалам и изучать их самостоятельно, когда удобно, могут общаться с преподавателями и одногруппниками через чаты, форумы и видеоконференции.

Возможность учиться в удобное время, совмещая образование с работой или другими занятиями. Студенты имеют доступ к учебным материалам и изучать их самостоятельно, когда удобно, могут общаться с преподавателями и одногруппниками через чаты, форумы и видеоконференции. Доступ к качественному образованию: Студенты могут учиться в ведущих украинских вузах, находясь за рубежом или в отдаленных регионах Украины.

Студенты могут учиться в ведущих украинских вузах, находясь за рубежом или в отдаленных регионах Украины. Технологические инструменты: Доступ к электронным ресурсам, видеолекций, интерактивных заданий и тому подобное.

Доступ к электронным ресурсам, видеолекций, интерактивных заданий и тому подобное. Стоимость: Как правило, дистанционное обучение стоит дешевле по сравнению с дневной формой.

Как правило, дистанционное обучение стоит дешевле по сравнению с дневной формой. По окончании обучения студент получает диплом государственного образца , который ничем не отличается от диплома, полученного при обучении на других формах.

, который ничем не отличается от диплома, полученного при обучении на других формах. Срок обучения не меняется: по дистанционной форме, как и при дневной: бакалавр – 4 года, специалист – 1 год, магистр – 1 – 2 года.

Дистанционное обучение в Украине в 2025 году продолжает развиваться, предлагая новые возможности для получения высшего образования – использование современных технологий: онлайн-платформ для обучения, видеолекций, вебинаров, электронных учебников и других ресурсов.

Какие требования к поступлению?

Поступление на такую форму обучения почти не отличается от процедуры поступления на дневную или заочную формы в 2025 году. Требования к абитуриентам:

Выбрать учебное заведение и специальность. Зарегистрировать заявление через электронную систему "ЕГЭБО" (Единая государственная электронная база по вопросам образования). Сдать вступительные экзамены или подать результаты НМТ (Национального мультипредметного теста), если это предусмотрено правилами приема. Предоставить оригиналы документов в приемную комиссию.

Для поступления на дистанционную форму обучения необходимо предоставить следующие документы:

Аттестат о полном общем среднем образовании.

Сертификаты УМТ.

Копии паспорта и идентификационного кода.

Военный билет или приписное свидетельство (для ребят).

Другие документы, предусмотренные правилами приема выбранного ВУЗа.

Важно! Находясь заграницей учиться в украинских ВУЗах вполне возможно. Студенты могут проживать в любой стране, иметь доступ к интернету и использовать онлайн-ресурсы учебного заведения.

Все документы для поступления и продолжения обучения нужно оформлять в соответствии с украинскими правилами. Для ребят обязательным является наличие военного билета или приписного свидетельства, независимо от места жительства. Это требование остается в силе в 2025 году.

Уже сегодня воспользовались правом обучать своих студентов дистанционно 21 ВУЗ Украины из разных регионов – среди них престижные вузы Харькова, Киева, Львова и Одессы.

О дополнительном наборе на контракт, который стартовал в вузах Украины, 24 Канал писал ранее.