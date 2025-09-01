Какова стоимость канцелярии и одежды для школьников в 2025 году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @im_inna_4.
Смотрите также Поздравления с Днем знаний для учеников и учителей: поздравления и открытки к 1 сентября
Какова стоимость сборов в школу?
Традиционный ежегодный волнующий вопрос родителей школьников – сколько стоят сборы в школу в 2015 году. Своим опытом и затратами в социальных сетях делятся немало мам. Ценник зависит от города, региона и места покупки обновок в школу.
Что входит в стоимость сборов в школу – канцелярия и одежда. И стоимость зависит от класса – младшая школа, средняя или старшие классы. А также от места закупки – рынок, магазины.
Конечно, самой дорогой является младшая школа и, конечно, сборы в первый класс. Для родителей первоклашек государство предложило Пакет школьника, в размере 5 тысяч, чтобы облегчить подготовку к школе.
Для первого класса, и для учеников младшей школы, классные руководители готовят чек-лист необходимой канцелярии или он есть в соответствующих магазинах. Это существенно упрощает закупки родителям.
Обычно в список самого необходимого для младшей школы входит:
- рюкзак,
- пенал,
- дневник,
- простые карандаши (4 штуки),
- ручки (4 штуки),
- цветные карандаши,
- акварельные краски,
- гуашь,
- картон белый,
- картон цветной,
- бумага цветная,
- ножницы,
- кисточки (3 штуки),
- обертки на тетради,
- обертки на учебники,
- папка для тетрадей,
- фломастеры,
- тетради в косую линию или линию (10 штук),
- тетради в клеточку (10 штук),
- стакан-непроливайка,
- пластилин,
- дощечка для лепки + стеки,
- клей-карандаш и ПВА с кисточкой,
- резинка,
- линейка,
- точилка.
Некоторые родители в перечень минимальных закупов включают еще:
- ланчбокс для сбалансированных перекусов в школе;
- бутылка для воды;
- сумка для сменной обуви;
- подкладка на парту для творчества,
- папка для творчества,
- папка для английского,
- нотная тетрадь,
- влажные салфетки,
- фартук и нарукавники для творчества,
- закладки,
- подставку для книг и тому подобное.
Для первого класса – это необходимый минимум. Но для 2, 3, 4 класса, что-то уже может уже остаться с прошлого года и на этом можно сэкономить.
Стоимость канцелярии для первоклассницы: смотрите видео
Закупки осуществлялись и в специализированных магазинах, и в известных сетях бюджетных магазинов, которые тоже продают канцелярию. Стоимость этой корзины от 800 до 3500 тысяч. Самая дорогая покупка – рюкзак с хорошей ортопедической спинкой – от 1000 до 3500 тысяч гривен. То есть Пакета школьника хватит, но он дается только первокласснику.
Более того, можем встретить практику, когда школы дарят школьникам рюкзак с самым необходимым канцелярским минимумом.
Однако, педагоги отмечают, что к выбору канцелярских принадлежностей тоже стоит отнестись ответственно. Учителя отмечают, что из-за желания родителей сэкономить, страдают дети – некачественные карандаши, которыми трудно писать или разрисовывать; некачественный пластилин – слишком твердый или мягкий, или очень пачкает цветом руки, имеет резкий запах; неудобные ручки; фломастеры, которые сразу почти не красят и другие неудобства.
Другая линия расходов – одежда. В социальных сетях идут споры кого дороже собрать мальчика или девочку. Однако в подсчете бралась только одежда еще на относительно теплую осень без осенних ботинок, курток и шапок.
Вот самый стандартный базовый минимум для школьников младшей школы:
- спортивный костюм,
- обувь для спортзала,
- брюки – 2 – 3 пары,
- рубашка или блуза,
- футболки – 3,
- носки,
- колготки,
- юбка,
- сарафан или платье,
- обувь – 2 пары (туфли и кроссовки),
- кофточка – 2,
- кофточка с застежкой.
Заметим, что закупки проводились или на рынке, или в магазинах бюджетного сегмента. Количество единиц могло отличаться, но стоимость одежды – 8 – 12 тысяч гривен. Некоторые школы имеют школьную форму, по крайней мере для младших школьников, а ее стоимость – от 3500 тысяч.
Сколько стоит одежда: смотрите видео
Родители отмечают, что это – дорого, больше минимальной зарплаты украинца. Но покупать надо, потому что за лето дети выросли и прошлогодняя одежда уже маловата.
Многие медиа провели опрос или исследования в августе – сколько стоит собрать школьника и большинство родителей ответили – не менее 10 тысяч. Поэтому многие осуществляли закупку в течение лета.
Некоторые считают, что это еще не все – следует заплатить за рабочие тетради НУШ, прописи и другие необходимые учебные материалы.
Еще одна важная вещь – тревожный рюкзак школьника. Школа тоже определяет его содержание. Но среди имеющихся советов можем встретить следующее содержание:
- бутылка питьевой воды;
- питательные батончики, печенье или снеки (злаковые батончики или сухофрукты, орешки);
- записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей (имена, телефоны, адреса);
- телефон и заряженное устройство;
- индивидуальный набор лекарств;
- фонарик;
- раскраска, карандаши, блокнот блокнот;
- любимая игрушка;
- влажные салфетки;
- кофточка или плед.
В комментариях родители делятся хитростями, в каких магазинах дешевле, где есть акции и как и на чем можно сэкономить.
Немного другая ситуация со средней школой, родители отмечают, что получается дешевле – меньше канцелярии – что-то остается с прошлого года, другую одежду, можно носить еще прошлогоднюю.
Старшеклассникам, как шутят родители, из канцелярии нужно несколько тетрадей на 48 или 96 листов, несколько ручек и карандаш, дневник, одежда могут и прошлогоднюю носить, возможно – рюкзак. Но все очень индивидуально. А у выпускных классов – другая история.
Однако, как бы не экономили родители, и не имели запас прошлогодней канцелярии, на одежду и обувь родители потратятся.
Что известно о Пакете школьника?
- Пакет школьника – это финансовая программа поддержка от правительства Украины.
- Для родителей первоклассников на закупку канцелярии и одежды выделяется по 5 000 гривен.
- Программа заработала с 18 августа 2025 года и заявку на получение средств можно оформить до 15 ноября через приложение Дія.
- Средства можно потратить как в онлайн магазинах, так и в магазинах с соответствующим товаром в течение 180 дней (с момента зачисления средств).