Какова стоимость канцелярии и одежды для школьников в 2025 году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @im_inna_4.

Какова стоимость сборов в школу?

Традиционный ежегодный волнующий вопрос родителей школьников – сколько стоят сборы в школу в 2015 году. Своим опытом и затратами в социальных сетях делятся немало мам. Ценник зависит от города, региона и места покупки обновок в школу.

Что входит в стоимость сборов в школу – канцелярия и одежда. И стоимость зависит от класса – младшая школа, средняя или старшие классы. А также от места закупки – рынок, магазины.

Конечно, самой дорогой является младшая школа и, конечно, сборы в первый класс. Для родителей первоклашек государство предложило Пакет школьника, в размере 5 тысяч, чтобы облегчить подготовку к школе.

Для первого класса, и для учеников младшей школы, классные руководители готовят чек-лист необходимой канцелярии или он есть в соответствующих магазинах. Это существенно упрощает закупки родителям.

Обычно в список самого необходимого для младшей школы входит:

рюкзак,

пенал,

дневник,

простые карандаши (4 штуки),

ручки (4 штуки),

цветные карандаши,

акварельные краски,

гуашь,

картон белый,

картон цветной,

бумага цветная,

ножницы,

кисточки (3 штуки),

обертки на тетради,

обертки на учебники,

папка для тетрадей,

фломастеры,

тетради в косую линию или линию (10 штук),

тетради в клеточку (10 штук),

стакан-непроливайка,

пластилин,

дощечка для лепки + стеки,

клей-карандаш и ПВА с кисточкой,

резинка,

линейка,

точилка.

Некоторые родители в перечень минимальных закупов включают еще:

ланчбокс для сбалансированных перекусов в школе;

бутылка для воды;

сумка для сменной обуви;

подкладка на парту для творчества,

папка для творчества,

папка для английского,

нотная тетрадь,

влажные салфетки,

фартук и нарукавники для творчества,

закладки,

подставку для книг и тому подобное.

Для первого класса – это необходимый минимум. Но для 2, 3, 4 класса, что-то уже может уже остаться с прошлого года и на этом можно сэкономить.

Стоимость канцелярии для первоклассницы: смотрите видео

Закупки осуществлялись и в специализированных магазинах, и в известных сетях бюджетных магазинов, которые тоже продают канцелярию. Стоимость этой корзины от 800 до 3500 тысяч. Самая дорогая покупка – рюкзак с хорошей ортопедической спинкой – от 1000 до 3500 тысяч гривен. То есть Пакета школьника хватит, но он дается только первокласснику.

Более того, можем встретить практику, когда школы дарят школьникам рюкзак с самым необходимым канцелярским минимумом.

Однако, педагоги отмечают, что к выбору канцелярских принадлежностей тоже стоит отнестись ответственно. Учителя отмечают, что из-за желания родителей сэкономить, страдают дети – некачественные карандаши, которыми трудно писать или разрисовывать; некачественный пластилин – слишком твердый или мягкий, или очень пачкает цветом руки, имеет резкий запах; неудобные ручки; фломастеры, которые сразу почти не красят и другие неудобства.

Другая линия расходов – одежда. В социальных сетях идут споры кого дороже собрать мальчика или девочку. Однако в подсчете бралась только одежда еще на относительно теплую осень без осенних ботинок, курток и шапок.

Вот самый стандартный базовый минимум для школьников младшей школы:

спортивный костюм,

обувь для спортзала,

брюки – 2 – 3 пары,

рубашка или блуза,

футболки – 3,

носки,

колготки,

юбка,

сарафан или платье,

обувь – 2 пары (туфли и кроссовки),

кофточка – 2,

кофточка с застежкой.

Заметим, что закупки проводились или на рынке, или в магазинах бюджетного сегмента. Количество единиц могло отличаться, но стоимость одежды – 8 – 12 тысяч гривен. Некоторые школы имеют школьную форму, по крайней мере для младших школьников, а ее стоимость – от 3500 тысяч.

Сколько стоит одежда: смотрите видео

Родители отмечают, что это – дорого, больше минимальной зарплаты украинца. Но покупать надо, потому что за лето дети выросли и прошлогодняя одежда уже маловата.

Многие медиа провели опрос или исследования в августе – сколько стоит собрать школьника и большинство родителей ответили – не менее 10 тысяч. Поэтому многие осуществляли закупку в течение лета.

Некоторые считают, что это еще не все – следует заплатить за рабочие тетради НУШ, прописи и другие необходимые учебные материалы.

Еще одна важная вещь – тревожный рюкзак школьника. Школа тоже определяет его содержание. Но среди имеющихся советов можем встретить следующее содержание:

бутылка питьевой воды;

питательные батончики, печенье или снеки (злаковые батончики или сухофрукты, орешки);

записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей (имена, телефоны, адреса);

телефон и заряженное устройство;

индивидуальный набор лекарств;

фонарик;

раскраска, карандаши, блокнот блокнот;

любимая игрушка;

влажные салфетки;

кофточка или плед.

В комментариях родители делятся хитростями, в каких магазинах дешевле, где есть акции и как и на чем можно сэкономить.

Немного другая ситуация со средней школой, родители отмечают, что получается дешевле – меньше канцелярии – что-то остается с прошлого года, другую одежду, можно носить еще прошлогоднюю.

Старшеклассникам, как шутят родители, из канцелярии нужно несколько тетрадей на 48 или 96 листов, несколько ручек и карандаш, дневник, одежда могут и прошлогоднюю носить, возможно – рюкзак. Но все очень индивидуально. А у выпускных классов – другая история.

Однако, как бы не экономили родители, и не имели запас прошлогодней канцелярии, на одежду и обувь родители потратятся.

Что известно о Пакете школьника?