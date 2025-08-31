Теплые поздравления к 1 сентября для учителей и учеников предлагает 24 Канал.

Как тепло поздравить с праздником?

День знаний, 1 сентября, начало нового учебного года начало нового учебного года – это важный день для школьников и учителей, ведь начинается год новых знаний, приключений, дружбы, задач, развлечений, умений. И усилий будут прилагать как ученики, так и учителя, что будут учиться и очно, и дистанционно. Поэтому приятно начать год очень важно. Тем более, что этот день в Украине проводят интересно и празднично.

Для учителей:

Уважаемые педагоги! С праздником знаний! Пусть каждый день дарит вам вдохновение, благодарность учеников и веру в силу образования. Вы – свет, который ведет сквозь тьму незнания. Пусть ваш внутренний фонарь всегда пылает ясно.

Открытка / Pinterest

***

С 1 Сентября, дорогие учителя! Пусть ваши сердца всегда остаются открытыми для мудрости, а глаза – сияют от радости за каждый ученический успех.

Открытка / Pinterest

***

Ви – як зорі на освітянському небі,

Що світять дітям крізь роки й віки.

Нехай цей рік буде щедрим і теплим,

На усмішки, знання і легкі кроки.

Открытка / Pinterest

Для учеников:

С новым учебным годом! Пусть каждый день будет шагом к мечте, а знания – вашей суперсилой. Верь в себя, и ты удивишь мир!

С 1 сентября! Пора просыпаться раньше, искать тетради и вспоминать, где твой рюкзак. Но главное – не забыть улыбку!

Открытка / Pinterest

***

Школа – это не просто парты и звонки. Это место, где рождаются идеи, дружба и будущее. Пусть этот год будет для тебя особенным!

Открытка / Pinterest

***

Хай навчання в радість буде,

хай наука не забуде поміститися в голові,

щоб вдавалося все тобі!

Просто добре вчися

і ніколи не журися!

Открытка / Pinterest

***

День знань, день радості і віри,

Великих планів, щирих посмішок, надії.

І цей важливий рік навчальний

Хай буде мирним, плідним і повчальним!

Хорошего учебного года дорогие школьники!