Теплые поздравления к 1 сентября для учителей и учеников предлагает 24 Канал.
Смотрите также 7 интереснейших наречий, которые обогатят вашу речь
Как тепло поздравить с праздником?
День знаний, 1 сентября, начало нового учебного года начало нового учебного года – это важный день для школьников и учителей, ведь начинается год новых знаний, приключений, дружбы, задач, развлечений, умений. И усилий будут прилагать как ученики, так и учителя, что будут учиться и очно, и дистанционно. Поэтому приятно начать год очень важно. Тем более, что этот день в Украине проводят интересно и празднично.
Для учителей:
Уважаемые педагоги! С праздником знаний! Пусть каждый день дарит вам вдохновение, благодарность учеников и веру в силу образования. Вы – свет, который ведет сквозь тьму незнания. Пусть ваш внутренний фонарь всегда пылает ясно.
Открытка / Pinterest
***
С 1 Сентября, дорогие учителя! Пусть ваши сердца всегда остаются открытыми для мудрости, а глаза – сияют от радости за каждый ученический успех.
Открытка / Pinterest
***
Ви – як зорі на освітянському небі,
Що світять дітям крізь роки й віки.
Нехай цей рік буде щедрим і теплим,
На усмішки, знання і легкі кроки.
Открытка / Pinterest
Для учеников:
С новым учебным годом! Пусть каждый день будет шагом к мечте, а знания – вашей суперсилой. Верь в себя, и ты удивишь мир!
С 1 сентября! Пора просыпаться раньше, искать тетради и вспоминать, где твой рюкзак. Но главное – не забыть улыбку!
Открытка / Pinterest
***
Школа – это не просто парты и звонки. Это место, где рождаются идеи, дружба и будущее. Пусть этот год будет для тебя особенным!
Открытка / Pinterest
***
Хай навчання в радість буде,
хай наука не забуде поміститися в голові,
щоб вдавалося все тобі!
Просто добре вчися
і ніколи не журися!
Открытка / Pinterest
***
День знань, день радості і віри,
Великих планів, щирих посмішок, надії.
І цей важливий рік навчальний
Хай буде мирним, плідним і повчальним!
Хорошего учебного года дорогие школьники!