Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в эфире телемарафона. Также она назвала "стратегический приоритет".

Как будут учиться школьники с 1 сентября в Украине?

Чиновница рассказала, что большинство детей, которые будут учиться дистанционно, проживают или выехали, но продолжают быть учениками школ Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также она уточнила, что восемь учебных заведений Херсонщины с сентября будут работать в очном и смешанном форматах.

Кузьмичева при этом назвала "стратегическим приоритетом" развитие безопасных образовательных сред, в частности укрытий в школах. По последним данным МОН, в нашем государстве продолжается строительство 221 такого объекта. На эти цели выделили 11,2 миллиарда гривен.

С сентября в Украине также заработают 32 подземные школы, в которых ученики смогут полноценно учиться, а не только находиться во время объявления воздушной тревоги.

Лидером в региональном срезе является Запорожская область, где уже открыли восемь подземных школ, на базе которой работает еще большее количество учебных заведений,

– сообщила заместитель Лисового.

И добавила, что МОН ожидает стремительное открытие таких учебных заведений в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях. Там немало объектов строят за средства субвенции из госбюджета.

В МОН прогнозируют, что до конца этого года в Украине завершат строительство 156 таких объектов для более ста тысяч учеников.