Поэтому местные власти должны решить, закрывать ту или иную школу, или оставить и финансировать ее средствами своего бюджета. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ответ МОН hromadske.

Какие школы закроют с 1 сентября?

Так, с 1 сентября 2025 года не будут финансировать за счет образовательной субвенции школы (кроме учреждений начального образования), с количеством учеников менее 45, а с 1 сентября 2026 года – менее 60.

Информации о количестве таких заведений пока еще нет. В МОН обещают ее после представления статистической отчетности по состоянию на новый 2025 – 2026 учебный год.

В ведомстве рассказали, что образование одного ученика в селе обходится государству в среднем в год в 30,4 тысячи гривен, а в городе – 24,4 тысячи гривен. В некоторых селах стоимость обучения одного ученика достигает более 51 тысячи гривен. На это влияет выплата зарплаты работникам большого количества школ, в которых учится мало учеников.

Все же решение о реорганизации, ликвидации или перепрофилировании учебного заведения будут принимать местные советы. Они должны согласовать или довезти учеников этих школ в ближайшую большую школу, или выплату зарплаты учителям малых школ из местных бюджетов.

Интересно! Для подвоза детей из госбюджета в течение последних двух лет подряд выделяли на закупку автобусов по 1 миллиарду гривен. В 2023 году приобрели 531 школьный автобус, в 2024 году – 483 автобуса. На 2025 год на школьные автобусы направят 1,6 миллиарда гривен и еще дополнительно выделили 273 миллионов гривен.

Что будет с учителями этих школ?

За трудоустройство учителей этих школ также будет отвечать местная власть. Если местные органы решат не финансировать работу малокомплектной школы самостоятельно, возможно трудоустройство учителей в опорных школах с обеспечением подвоза.