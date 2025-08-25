Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, информирует 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE. Офицеры также будут сопровождать школьные автобусы для безопасности учеников и педагогов.
Почему увеличат количество офицеров безопасности в школах?
Так, уже 3 тысячи офицеров безопасности должны работать в школах нашей страны в конце 2025 – 2026 учебного года.
Все остальные школы, маленькие, где 50 – 70 учеников учатся, будут прикрывать полицейские офицеры общины,
– уточнил Клименко.
Он рассказал и о сокращении времени реагирования мобильного патруля общины на инциденты – вместо 1,5 часов до 20 минут.
Интересно! Игорь Клименко заявлял о масштабировании модели работы правоохранителей в обществе. Особое внимание уделят Службе образовательной безопасности. Ведь дети должны учиться в условиях защищенной образовательной среды. Это является требованием времени.
Что известно об инициативе
- В Украине реализуют программу "Безопасная школа".
- Речь идет о дежурстве полицейских, наличие рамок металлоискателей на входе и быстрое реагирование на любые инциденты.
- В 2024/2025 учебном году максимальное количество школ, которые могут присоединиться, – 2000, в 2025-2026 годах – 3000.
- Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников на очной или смешанной форме.