Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко, інформує 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. Офіцери також супроводжуватимуть шкільні автобуси задля безпеки учнів та педагогів.

Чому збільшать кількість офіцерів безпеки у школах?

Так, вже 3 тисячі офіцерів безпеки має працювати у школах нашої країни у кінці 2025 – 2026 навчального року.

Всі інші школи, маленькі, де 50 – 70 учнів навчаються, будуть прикривати поліцейські офіцери громади,

– уточнив Клименко.

Він розповів і про скорочення часу реагування мобільного патруля громади на інциденти – замість 1,5 години до 20 хвилин.

Цікаво! Ігор Клименко заявляв про масштабування моделі роботи правоохоронців у громаді. Особливу увагу приділять Службі освітньої безпеки. Адже діти мають навчатися в умовах захищеного освітнього середовища. Це є вимогою часу.

Що відомо про ініціативу