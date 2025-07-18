Посилення спроможностей бойових підрозділів Нацгвардії, прикордонників, поліції у війні, їх належне матеріально-технічне забезпечення завжди є головним викликом для мене. Але паралельно із відбиттям ворога, ми вже зараз створюємо нову архітектуру безпеки повоєнної України. І входимо в наступний етап з набутим досвідом та конкретними планами, сформованими у 10 стратегічних цілей. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Які завдання ставить перед собою МВС?

1. Безпека в громадах

Ми масштабуємо модель роботи безпосередньо в громаді: поліцейський офіцер громади, офіцер-рятувальник, розширення мережі центрів безпеки – все це єдина вертикаль, яка має бути у кожному населеному пункті. Особлива увага – Службі освітньої безпеки. Діти повинні навчатися в умовах захищеного освітнього середовища. Це є вимогою часу.

Дивіться відео про те, хто такий офіцер-рятувальник:

Оперативне реагування – пріоритет. Вже понад 2 роки на більшій частині території працює Служба 112. Масштабуємо цьогоріч на всю Україну.

2. Розвиток системи цивільного захисту

Це не лише реагування, це готовність. Модернізація систем оповіщення, розбудова укриттів, посилення спроможностей ДСНС на місцях.

3. Гуманітарне розмінування

Це основа для повернення життя. Із загальної кількості розмінованих територій – приблизно половина виконана силами саперних груп системи МВС. А підводне розмінування – це взагалі унікальні вміння та технології, доступні піротехнікам ДСНС.

Ми формуємо повноцінну екосистему: Офіс протимінної діяльності, Центр гуманітарного розмінування, цифровий реєстр небезпечних територій, розвиток підводного розмінування та стандартизація операторів у співпраці з міжнародними партнерами.

4. Публічна безпека

Ми переосмислюємо концепцію безпечного простору: відеомоніторинг, аналітика, безпека в публічних місцях. Це і профілактика злочинності, і відповідь на сучасні загрози.

5. Кордон

Ми будуємо сучасний кордон. Єдина лінія прикордонної безпеки – сенсори, дрони, аналітика. Це технологічний бар'єр для нелегальної міграції, контрабанди з країнами ЄС та Молдовою. А інженерні та фортифікаційні укріплення – надійна оборона на кордоні з агресором.

6. Безпека на дорогах

Це не лише камери. Це нова культура відповідальності – через освіту, контроль і цифрові рішення. Наша мета – зменшити смертність і травматизм.

7. Протидія злочинності

Серед найпоширеніших злочинів зараз – наркозлочини та кібершахрайства. Робота по протидії в цих напрямках має бути посилена. Окремий фокус – незаконний обіг зброї та боєприпасів. Працює Координаційний центр з протидії незаконному обігу зброї, діє Єдиний реєстр зброї.

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8. Людина – в центрі кожного рішення

Повне забезпечення лікування й реабілітації наших ветеранів системи. Вже скоро – власний протезний центр. Працюють безбар'єрні автошколи, відкриті 5 ліцеїв МВС для дітей наших захисників. Гідне працевлаштування ветеранів у наші підрозділи – основа для відновлення.

Окремий блок – розшук безвісти зниклих осіб та ідентифікація тіл загиблих. Це наш обов'язок перед кожною родиною, яка чекає правди. Ми вже створили тематичну інформаційну платформу для родин, працюємо з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Системність і співпраця дозволяють нам встановлювати імена там, де раніше була лише цифра.

Дивіться відео про підтримку для ветеранів:

9. Якісні сервісні послуги

Продовжуємо цифровізацію та налагодження процесів у сервісних центрах та міграційній службі. Люди мають отримувати державні послуги швидко, зручно, без зайвої бюрократії незалежно від того, де вони зараз живуть.

Проблеми, пов'язані з ускладненням запису до сервісних центрів, поступово вирішуються. Запустили оновлений електронний запис, створили зручний мобільний застосунок "Е-запис", збільшуємо кількість екзаменаторів, серед яких є вже і працевлаштовані після служби ветерани. Також тісно співпрацюємо з Мінцифри задля зручної інтеграції наших сервісних послуг в Дію.

10. Законодавча трансформація

Це оновлення нормативної бази правоохоронної діяльності: адаптація до стандартів ЄС, захист прав людини, посилення спроможностей системи – на часі як ніколи.

Дивіться відео про те, що таке МВС:

Багато вже зроблено, і ще більше в роботі. Дякую особовому складу системи МВС за незламну щоденну службу. Ми знаємо, що робити далі. Задля перемоги і безпеки кожного українця.