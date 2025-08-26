Тож місцева влада повинна вирішити, чи закривати ту або ту школу, чи залишити й фінансувати її коштами свого бюджету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідь МОН hromadske.

Які школи закриють з 1 вересня?

Так, з 1 вересня 2025 року не фінансуватимуть коштом освітньої субвенції школи (крім закладів початкової освіти), із кількістю учнів менш як 45, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60.

Інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. У МОН обіцяють її після подання статистичної звітності станом на новий 2025 – 2026 навчальний рік.

У відомстві розповіли, що освіта одного учня у селі обходиться державі у середньому на рік у 30,4 тисячі гривень, а в місті – 24,4 тисячі гривень. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тисячу гривень. На це впливає виплата зарплати працівникам великої кількості шкіл, у яких навчається мало учнів.

Все ж рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу освіти ухвалюватимуть місцеві ради. Вони повинні погодити або довезення учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або виплату зарплати вчителям малих шкіл із місцевих бюджетів.

Цікаво! Для підвезення дітей з держбюджету протягом останніх двох років поспіль виділяли на закупівлю автобусів по 1 мільярду гривень. У 2023 році придбали 531 шкільний автобус, у 2024 році – 483 автобуси. На 2025 рік на шкільні автобуси спрямують 1,6 мільярда гривень та ще додатково виділили 273 мільйонів гривень.

Що буде з учителями цих шкіл?

За працевлаштування вчителів цих шкіл також відповідатиме місцева влада. Якщо місцеві органи вирішать не фінансувати роботу малокомплектної школи самостійно, можливе працевлаштування вчителів в опорних школах із забезпеченням підвезення.