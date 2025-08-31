Теплі вітання до 1 вересня для вчителів та учнів пропонує 24 Канал.

Дивіться також 7 цікавезних прислівників, які збагатять вашу мову

Як тепло привітати зі святом?

День знань, 1 Вересня, початок нового навчального року – це важливий день для школярів та вчителів, адже розпочинається рік нових знань, пригод, дружби, завдань, розваг, вмінь. І зусиль будуть докладати як учні, так і вчителі, що навчатимуться і очно, і дистанційно. А тому приємно розпочати рік дуже важливо. Тим паче, що цей день в Україні проводять цікаво та святково.

Для учителів:

Шановні педагоги! Зі святом знань! Нехай кожен день дарує вам натхнення, вдячність учнів і віру в силу освіти. Ви – світло, яке веде крізь темряву незнання. Нехай ваш внутрішній ліхтар завжди палає ясно.

Листівка / Pinterest

***

З 1 Вересня, дорогі вчителі! Нехай ваші серця завжди залишаються відкритими для мудрості, а очі – сяють від радості за кожен учнівський успіх.

Листівка / Pinterest

***

Ви – як зорі на освітянському небі,

Що світять дітям крізь роки й віки.

Нехай цей рік буде щедрим і теплим,

На усмішки, знання і легкі кроки.

Листівка / Pinterest

Для учнів:

З новим навчальним роком! Нехай кожен день буде кроком до мрії, а знання – вашою суперсилою. Вір у себе, і ти здивуєш світ!

З 1 Вересня! Пора прокидатися раніше, шукати зошити й згадувати, де твій рюкзак. Але головне – не забути усмішку!

Листівка / Pinterest

***

Школа – це не просто парти й дзвінки. Це місце, де народжуються ідеї, дружба і майбутнє. Нехай цей рік буде для тебе особливим!

Листівка / Pinterest

***

Хай навчання в радість буде,

хай наука не забуде поміститися в голові,

щоб вдавалося все тобі!

Просто добре вчися

і ніколи не журися!

Листівка / Pinterest

***

День знань, день радості і віри,

Великих планів, щирих посмішок, надії.

І цей важливий рік навчальний

Хай буде мирним, плідним і повчальним!

Гарного навчального року дорогі школярі!