Яка вартість канцелярії та одягу для школярів у 2025 році, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @im_inna_4.
Яка вартість зборів до школи?
Традиційне щорічне бентежне питання батьків школярів – скільки коштують збори до школи у 2015 році. Своїм досвідом та витратами у соціальних мережах діляться чимало мам. Цінник залежить від міста, регіону та місця купівлі обновок до школи.
Що входить у вартість зборів до школи – канцелярія та одяг. І вартість залежить від класу – молодша школа, середня чи старші класи. А також від місця закупівлі – ринок, магазини.
Звичайно, найдорожчою є молодша школа і, звісно, збори в перший клас. Для батьків першачків держава запропонувала Пакунок школяра, у розмірі 5 тисяч, щоб полегшити підготовку до школи.
Для першого класу, та й для учнів молодшої школи, класні керівники готують чек-лист необхідної канцелярії чи він є у відповідних крамницях. Це суттєво спрощує закупи батькам.
Зазвичай до списку найнеобхіднішого для молодшої школи входить:
- рюкзак,
- пенал,
- щоденник,
- прості олівці (4 штуки),
- ручки (4 штуки),
- кольорові олівці,
- акварельні фарби,
- гуаш,
- картон білий,
- картон кольоровий,
- папір кольоровий,
- ножиці,
- пензлики (3 штуки),
- обгортки на зошити,
- обгортки на підручники,
- тека для зошитів,
- фломастери,
- зошити в косу лінію чи лінію (10 штук),
- зошити в клітинку (10 штук),
- склянка-непроливайка,
- пластилін,
- дощечка для ліплення + стеки,
- клей-олівець і ПВА з пензликом,
- гумка,
- лінійка,
- точилка.
Дехто з батьків у перелік мінімальних закупів включає ще:
- ланчбокс для збалансованих перекусів в школі;
- пляшка для води;
- сумка для змінного взуття;
- підкладка на парту для творчості,
- тека для творчості,
- тека для англійської,
- нотний зошит,
- вологі серветки,
- фартушок і нарукавники для творчості,
- закладки,
- підставку для книг тощо.
Для першого класу – це необхідний мінімум. Але для 2, 3, 4 класу, щось уже може уже залишитися з минулого року і на цьому можна зекономити.
Закупи здійснювалися і у спеціалізованих магазинах, і у відомих мережах бюджетних крамниць, які теж продають канцелярію. Вартість цього кошика від 800 до 3500 тисяч. Найвартісніша покупка – рюкзак з хорошою ортопедичною спинкою – від 1000 до 3500 тисяч гривень. Тобто Пакунку школяра вистачить, але він дається лише першокласнику.
Ба більше, можемо зустріти практику, коли школи дарують школярам рюкзак з найнеобхіднішим канцелярським мінімумом.
Однак, педагоги наголошують, що до вибору канцелярського приладдя теж варто поставитися відповідально. Вчителі зауважують, що через бажання батьків зекономити, страждають діти – неякісні олівці, якими важко писати чи розмальовувати; неякісний пластилін – надто твердий чи м'який, чи дуже бруднить кольором руки, має різкий запах; незручні ручки; фломастери, які одразу майже не фарбують та інші незручності.
Інша лінія витрат – одяг. У соціальних мережах точаться суперечки кого дорожче зібрати хлопчика чи дівчинку. Однак у підрахунку брався лише одяг ще на відносно теплу осінь без осінніх черевиків, курток і шапок.
Ось найстандартніший базовий мінімум для школярів молодшої школи:
- спортивний костюм,
- взуття для спортзалу,
- штани – 2 – 3 пари,
- сорочка чи блуза,
- футболки – 3,
- шкарпетки,
- колготки,
- спідниця,
- сарафан чи сукня,
- взуття – 2 пари (туфлі і кросівки),
- кофтинка – 2,
- кофтинка з застібкою.
Зауважимо, що закупи проводились чи на ринку, чи у магазинах бюджетного сегмента. Кількість одиниць могла різнитися, але вартість одягу – 8 – 12 тисяч гривень. Деякі школи мають шкільну форму, принаймні для молодших школярів, а її вартість – від 3500 тисяч.
Батьки зазначають, що це – дорого, більше мінімальної зарплати українця. Але купувати треба, бо за літо діти виросли і торішній одяг уже замалий.
Чимало медіа провели опитування чи дослідження у серпні – скільки коштує зібрати школяра і більшість батьків відповіли – не менше 10 тисяч. Тому багато хто здійснював закупівлю протягом літа.
Дехто вважає, що це ще не усе – слід заплатити за робочі зошити НУШ, прописи та інші необхідні навчальні матеріали.
Ще одна важлива річ – тривожний рюкзак школяра. Школа теж визначає його вміст. Але серед наявних порад можемо зустріти наступний вміст:
- пляшка питної води;
- поживні батончики, печиво або снеки (злакові батончики чи сухофрукти, горішки);
- записка, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків (імена, телефони, адреси);
- телефон та заряджений пристрій;
- індивідуальний набір ліків;
- ліхтарик;
- розмальовка, олівці, блокнот;
- улюблена іграшка;
- вологі серветки;
- кофтинка чи плед.
У коментарях батьки діляться хитриками, у яких магазинах дешевше, де є акції та як і на чому можна зекономити.
Трішки інша ситуація з середньою школою, батьки зазначають, що виходить дешевше – менше канцелярії – щось залишається з минулого року, інший одяг, можна носити ще торішній.
Старшокласникам, як жартують батьки, з канцелярії потрібно кілька зошитів на 48 чи 96 аркушів, кілька ручок і олівець, щоденник, одяг можуть і торішній носити, можливо – рюкзак. Але все дуже індивідуально. А у випускних класів – інша історія.
Проте, як би не економили батьки, та не мали запас торішньої канцелярії, на одяг та взуття батьки потратяться.
Що відомо про Пакунок школяра?
- Пакунок школяра – це фінансова програма підтримка від уряду України.
- Для батьків першокласників на закупівлю канцелярії та одягу виділяється по 5 000 гривень.
- Програма запрацювала з 18 серпня 2025 року і заявку на отримання коштів можна оформити до 15 листопада через застосунок Дія.
- Кошти можна витратити як в онлайн магазинах, так і в крамницях з відповідним товаром протягом 180 днів (з моменту зарахування коштів).