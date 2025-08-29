Які відповідники до відомих англіцизмів є і в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог вчительки української мови Світлани Чернишової.
Що таке кришмітка?
В мовленні сучасних українців є чимало англіцизмів – це і термінологія, і сленг. Ними послуговуються люди різного віку завдяки сучасному технологічному інформаційному світу.
Хоч ми до них і звикли та знаємо, що ними позначають, але до кожного з них існує український відповідник, як і до слова "гейтер". І виявляється, що українські значення бувають нам незнайомі.
Порівняйте ці слова та послуговуйтеся й українськими:
- пост – допис,
- фідбек – відгук чи зворотний зв'язок,
- акаутн – обліковка,
- челендж – виклик,
- лафхак – знахідка, лазівка, хитрик,
- хештег – кришмітка.
Англіцизми українською: дивіться відео
Якщо для інших слів, їх походження зрозуміле, то для слова "кришмітка" варто пояснити. Це українізоване слово хештега складається з двох частин "криш" та "мітка". Його це називають – октоторп, геш, ґратка.
Що таке хештег?
Це ключове слово або фраза, яким передує символ "#", використовувані вебтехнологіями для структурування текстових повідомлень за темою або типом.
Можна послуговуватися чужим, а можна і своїм, а можна і по черзі. Говоріть українською!