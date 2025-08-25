Як сказати українською правильно "карта" чи "мапа", розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української мови Світлану Чернишову.
Дивіться також В українській мові ідеї не "приходять в голову": це геть інша дія
Як сказати правильно "мапа" чи "карта"?
Слово "карта" відоме нам ще зі шкільної парти та й зараз ледь не щодня ним користуємося. "Карта" – це багатозначне слово, ним позначають:
- географічну,
- історичну,
- топографічну,
- геологічну,
- технічну,
- технологічну,
- гральну,
- карта пам'яті,
- карта доступу,
- банківська – карта чи картка.
В українську мову слово прийшло через польську або німецьку – Kárte. А там воно з'явилося з французької чи італійської мови: французькою – carte, а в італійській – carta, означає "папір; карта; документ", як і в латині.
Таке звичне слово "карта" обов'язкове для мандрівок рідною країною чи за кордон (дізнайтеся, як це слово писати правильно). Мандрівка – чудовий час для відпочинку, нових вражень та знайомств з "попутчиками".
Саме через широке значення іноді виникає плутанина у яких випадках використовується та що означає інше слово – "мапа" та звідки воно взялося.
"Мапа" – теж запозичення. Воно походить із середньовічної латини, можливо, через посередництво польської і німецької мов – mappa (mundi) – "карта світу". Але в латині mappa – це і "серветка; сигнальний прапор", як і в гебрейській. Слово "мапа" є у польській, сербохорватській, словенській, словацькій, чеській мовах.
Як казати "мапа" чи "карта": дивіться відео
Однак, мовознавці радять використовувати "мапу" для позначення зображення земної поверхні. Слово має одне чітке значення, тому стилістично точніше.
Тобто, карта і мапа – це синоніми для позначення географічної, історичної, геологічної, топографічної – мапа України, мапа Києва.
Зауважте, слово "карта" не є русизмом, але в контексті географії його поступово витісняє точніше – "мапа". Хоч обидва слова запозичені з латини, але давно, тому уже звичні для української мови та є у словниках. А використання обох слів – робить ваше мовлення точнішим, багатшим та різноманітнішим. Говоріть українською!