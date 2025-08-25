Как сказать на украинском правильно "карта" или "мапа", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

Как сказать правильно "карта" или "мапа"?

Слово "карта" известно нам еще со школьной парты и сейчас чуть ли не ежедневно им пользуемся. "Карта" – это многозначное слово, им обозначают:

географическую,

историческую,

топографическую,

геологическую,

техническую,

технологический,

игровую,

карта памяти,

карта доступа,

банковская – карта или карточка.

В украинский язык слово пришло через польский или немецкий – Kárte. А там оно появилось из французского или итальянского языка: на французском – carte, а в итальянском – carta, означает "бумага; карта; документ", как и в латыни.

Такое привычное слово "карта" обязательно для путешествий по родной стране или за границу (узнайте, как это слово писать правильно). Путешествие – прекрасное время для отдыха, новых впечатлений и знакомств с "попутчиками".

Именно из-за широкого значения иногда возникает путаница в каких случаях используется и что означает другое слово – "мапа" и откуда оно взялось.

"Мапа" – тоже заимствованое. Оно происходит из средневековой латыни, возможно, через посредничество польского и немецкого языков – mappa (mundi) – "карта мира". Но в латыни mappa – это и "салфетка; сигнальный флаг", как и в гебрейском. Слово "карта" есть в польском, сербохорватском, словенском, словацком, чешском языках.

Как говорить "карта" или "мапа": смотрите видео

Однако, языковеды советуют использовать "мапа" для обозначения изображения земной поверхности. Слово имеет одно четкое значение, поэтому стилистически точнее.

То есть, карта и мапа – это синонимы для обозначения географической, исторической, геологической, топографической – мапа Украины, мапа Киева.

Заметьте, слово "карта" не является русизмом, но в контексте географии его постепенно вытесняет более точное – "мапа". Хотя оба слова заимствованы из латыни, но давно, поэтому уже привычны для украинского языка и есть в словарях. А использование обоих слов – делает вашу речь точнее, богаче и разнообразнее. Говорите на украинском!