Чи можливо та за яких умов можуть навчатися українські студенти дистанційно, розповідає 24 Канал, посилаючись на abiturients.info.
Які переваги дистанційного навчання для студентів?
Українські студенти, зважаючи на умови в країні, мають можливість дистанційно навчатись у вишах. І такий формат не лише про безпеку, а й про цілу низку можливостей.
Що таке дистанційна освіта?
Це форма освіти, яка дозволяє студентам отримувати знання через інтернет, без фізичної присутності у навчальному закладі. Такий підхід зручний для тих, хто має обмежений доступ до традиційних навчальних закладів, працює чи мешкає за кордоном.
Дистанційне навчання стає все більш популярним і не дивно, така освіта має низку переваг:
- Гнучкий графік: Можливість навчатися у зручний час, поєднуючи освіту з роботою чи іншими заняттями. Студенти мають доступ до навчальних матеріалів та вивчати їх самостійно, коли зручно, можуть спілкуватися з викладачами та одногрупниками через чати, форуми та відеоконференції.
- Доступ до якісної освіти: Студенти можуть навчатися у провідних українських ВНЗ, перебуваючи за кордоном або у віддалених регіонах України.
- Технологічні інструменти: Доступ до електронних ресурсів, відеолекцій, інтерактивних завдань тощо.
- Вартість: Як правило, дистанційне навчання коштує дешевше порівняно з денною формою.
- По закінченні навчання студент отримує диплом державного зразка, який нічим не відрізняється від диплома, отриманого при навчанні на інших формах.
- Термін навчання не змінюється: за дистанційною формою, як і при денній: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1 – 2 роки.
Дистанційне навчання в Україні у 2025 році продовжує розвиватися, пропонуючи нові можливості для здобуття вищої освіти – використання сучасних технологій: онлайн-платформ для навчання, відеолекцій, вебінарів, електронних підручників та інших ресурсів.
Які вимоги до вступу?
Вступ на таку форму навчання майже не відрізняється від процедури вступу на денну чи заочну форми у 2025 році. Вимоги до абітурієнтів:
- Обрати навчальний заклад та спеціальність.
- Зареєструвати заяву через електронну систему "ЄДЕБО" (Єдина державна електронна база з питань освіти).
- Скласти вступні іспити або подати результати НМТ (Національного мультипредметного тесту), якщо це передбачено правилами прийому.
- Надати оригінали документів до приймальної комісії.
Для вступу на дистанційну форму навчання необхідно надати такі документи:
- Атестат про повну загальну середню освіту.
- Сертифікати НМТ.
- Копії паспорта та ідентифікаційного коду.
- Військовий квиток або приписне свідоцтво (для хлопців).
- Інші документи, передбачені правилами прийому обраного ВНЗ.
Важливо! Перебуваючи закордоном навчатися в українських ВНЗ цілком можливо. Студенти можуть проживати в будь-якій країні, мати доступ до інтернету та використовувати онлайн-ресурси навчального закладу.
Усі документи для вступу та продовження навчання потрібно оформлювати відповідно до українських правил. Для хлопців обов’язковим є наявність військового квитка або приписного свідоцтва, незалежно від місця проживання. Ця вимога залишається чинною у 2025 році.
Вже сьогодні скористалися правом навчати своїх студентів дистанційно 21 ВНЗ України з різних регіонів – серед них найпрестижніші виші Харкова, Києва, Львова та Одеси.
