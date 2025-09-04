Коли розпочинається та скільки триває навчальний рік у Чехії, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс proukrainu.blesk.cz.

Який графік навчання у школах Чехії?

Міністерство освіти Чехії затвердило графік канікул та навчання для школярів. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, а закінчується 30 червня.

Графік канікул на 2025-2026 навчальний рік виглядає наступним чином:

Осінні канікули: 27 і 29 жовтня

27 і 29 жовтня Різдвяні свята: 22 грудня – 2 січня

22 грудня – 2 січня Літні канікули: 1 липня – 31 серпня

1 липня – 31 серпня Одноденні піврічні канікули: 31 січня

31 січня Великодні свята: 2 квітня.

Весняні канікули тривають тиждень і залежатимуть від регіону: наприклад, у Празі вони можуть бути в лютому, а в Устецькому краї – у березні. Тому Міністерство освіти щороку встановлює календар канікул по округах (на 2026 рік тут).

Цікаво! Різні терміни весняних канікул плануються у різний час спеціально, щоб не усі учні країни подорожували одночасно: так легше для туристичної сфери.

Окрім канікул, існують державні вихідні:

28 жовтня – День заснування самостійної держави

17 листопада – День боротьби за свободу та демократію

1 травня – День праці

8 травня – День визволення від фашизму.

Коли і скільки триває навчання у вишах Чехії?

Навчальний рік в університетах Чехії розпочинається може розпочинатися як 1 вересня, так і 1 жовтня – залежить від вишу.

Навчальний рік складається з двох семестрів: осіннього та весняного. Кожен семестр включає лекційний період, екзаменаційну сесію та канікули.

Осінній семестр триває до 20 чисел грудня. Сесія у січні.

Весняний семестр розпочинається в середині лютого.

Період канікул:

Зимові (різдвяні) канікули – останній тиждень грудня – перший тиждень січня.

Після січневої сесії на початку лютого студенти ідуть на канікули.

Сесія після весняного семестру проходить у червні. В деяких вишах (наприклад, в Карловому університеті), сесія переривається на літні канікули – липень-серпень, а іспити студенти складають у вересні. В інших вишах літня сесія закінчується до кінця червня.

Державні вихідні поширюються і на студентів.

Про можливості безкоштовного навчання українських студентів у Чехії, 24 Канал писав раніше.