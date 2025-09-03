Когда начинается учебный год в школах и вузах Польши, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на slavic-center.com.ua.

Когда стартует учебный год в школах Польши?

Учебный год в польских школах начинается 1 сентября, а продолжается до последней пятницы июня следующего календарного года. Такое расписание касается начальных школ, лицеев и техникумов. Обучение длится около 10 месяцев, с регулярными перерывами на каникулы и праздники.

Учебный год делится на два семестра:

Первый семестр: с 1 сентября до конца января (с перерывом на зимние праздники). Второй семестр: с февраля до конца июня, когда завершается учебный год.

А школьные каникулы и выходные четко регламентированы и привязаны к праздникам:

Рождественские каникулыс 23 декабря по 2 января. Зимние каникулы: длятся две недели в январе или феврале, в зависимости от воеводства. Например, в 2024/2025 году даты зимних каникул различаются: в некоторых регионах они начинаются в середине января, в других – в феврале. Пасхальные каникулыприходятся на Пасху (обычно в марте или апреле) и длятся 5 – 7 дней. Летние каникулы: самый длинный период отдыхасамый длинный период отдыха, с конца июня (27 – 28 июня) до 31 августа.

Кроме того, определены дополнительные выходные дни, которые предоставляются ученикам на государственные праздники:

День всех святых (1 ноября);

День Независимости Польши (11 ноября);

Майские праздники (1 – 3 мая);

Праздник Божьего Тела (июнь, подвижная дата).

Традиционно поляки используют это время для семейных путешествий.

Как распланирован учебный год в вузах Польши?

А вот учебный год в польских университетах начинается позже – 1 октября и продолжается до конца июня. Эта дата является единой для государственных и частных высших учебных заведений, независимо от формы обучения (дневная или заочная).

Обучение длится 10 месяцев и год разделен на два семестра:

Зимний семестр (1 октября – 31 января): завершается зимней сессией (конец января – начало февраля). Летний семестр (1 марта – 30 мая): завершается летней сессией (1 – 20 июня).

Интересно! В вузах Польши предусмотрена "поправочная сессия" продолжительностью 14 дней, для студентов, которые не сдали экзамены. А если студент сдает экзамены досрочно, летние каникулы могут начаться раньше, например, в начале июня.

Для студентов университетов предусмотрены каникулы, которые очень схожи со школьными. Хотя их график более гибкий благодаря сессиям и самостоятельной работе:

Рождественские каникулыс 20 декабря по 2 января. Зимние каникулы: с 20 декабря по 2 января: 1 – 2 недели между семестрами (февраль). Пасхальные каникулы: 5 – 7 дней в марте или апреле. Летние каникулы: с 20 июня по 1 октября: с 20 июня до 1 октября, если сессия сдана вовремя.

И конечно – дополнительные выходные на государственные праздники Польши.

Такой четкий и предсказуемый график дает возможность заранее планировать свой отдых, путешествия, досуг, встречи с семьей или подработку.

