Польские вузы предоставляют возможность учиться иностранцам бесплатно. Какие обязательные условия для этого следует выполнить рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Новая Польша".

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Кто может учиться бесплатно в Польше

Все больше студентов-иностранцев выбирают Польшу для получения образования. И данные 2023 года свидетельствуют, что в Польше каждый одиннадцатый студент – иностранец. Более того, каждый двадцатый – украинец.

Большинство студентов-иностранцев в Польше выбирают программы на польском языке (60,4 %). На английском учится 36,6% иностранных студентов, обычно – на медицинских специальностях или на "Бизнесе, администрации и праве". О уровне знания английского для обучения в Польше, 24 Канал писал ранее.

Кроме того, студенты-иностранцы могут получить места на бесплатное обучение в государственных вузах Польши. Для этого нужно соответствовать хотя бы одному из следующих условий:

Знать польский язык на уровне С1 и иметь соответствующий сертификат. Для этого надо сдать государственный экзамен. С этим документом можно поступать на общих условиях в польские государственные вузы на специальности с польским языком преподавания и претендовать на бюджетное место. А еще на бюджетное место может претендовать студент-плательщик, если во время обучения он сдал экзамен на знание языка. Такие экзамены могут устраивать и вузы, в которых проходит обучение и выдать свой внутренний сертификат, которого будет достаточно для перевода на бюджет.

Если сдавать государственный экзамен на знание польского языка в специальных центрах, то эта процедура платная – 180 евро сам экзамен и 20 евро за сертификат.

Карта поляка дает право иностранцу бесплатно учиться в государственных высших учебных заведениях Польши. Наличие карты постоянного пребывания или же карты резидента – для тех, кто давно живет в Польше. Эта карта дает возможность еще получить бюджетное место в магистратуре и аспирантуре. Если у вас есть статус беженца или временная или дополнительная защита, предоставленные в Польше, а также, если у вас есть статус UKR. Однако в последнем случае стоит следить за изменениями и сроком действия закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", ведь именно на его основе такая возможность предоставляется гражданам Украины. Бесплатное обучение доступно и для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами Речи Посполитой или являются родственниками гражданина Польши, который проживает на территории страны. Стипендии на обучение. В отдельных случаях студентам бюджетной формы назначают денежные выплаты. Например, в рамках стипендиальных программ польского правительства студент-иностранец освобождается от оплаты за обучение и ежемесячно получает от 450 до 580 евро. Их можно получить и в государственном, и в частном заведении. Это может быть как полное освобождение от оплаты или скидка на обучение. Большинство стипендий и скидок на оплату рассматриваются индивидуально и зависят от тех или иных условий.

Стоит следить за объявлениями о наборах на стипендиальные программы непосредственно на сайте выбранного вуза, или на отдельных специализированных порталах Moje Stypendium (там, в частности, есть информация о стипендиях для украинцев в 2025 году) и Ready, Study go! Poland (о стипендиях для граждан стран, которые развиваются).

Учтите, вышеперечисленные варианты касаются только дневной формы обучения на польском языке, поскольку заочная форма в Польше всегда платная.

А еще у абитуриентов есть возможность претендовать на субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, а также ректорскую и социальную стипендии. Решение о назначении последней принимают на основании приложенной к заявлению справки о семейном и материальном положении.