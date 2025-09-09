О графике обучения и каникул в университетах и школах Испании, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс rialtotenders.com.ua.
Как проходит обучение в школах Испании?
За образование в Испании отвечает Министерство образования, культуры и спорта. Однако в 17 автономных регионах решения о системе образования принимаются отдельно.
Испания стала страной, которая приютила несколько сотен украинских беженцев и вошла в ТОП-5 стран, которые приютили больше всего украинцев. Поэтому там немало украинских школьников получают образование в испанских учебных заведениях, а некоторые и совмещают обучение в Испании и Украине. Поэтому знание графика обучения значительно облегчает планирование своей учебной нагрузки.
Важно! В Испании насчитывается более 300 тысяч украинцев, включая как тех, кто приехал до полномасштабного вторжения, так и тех, кто сбежал от войны. Примерно 197 тысяч из них – это беженцы, которые получили временную защиту. Среди них 29 500 детей школьного возраста (данные февраль 2024 года).
Заметьте, что продолжительность учебного года в Испании отличается в каждом регионе страны и даже может зависеть от того, в какой школе учится ученик.
Обычно в Испании учебный год начинается в середине сентября, продолжается до середины июня (примерно 175 дней) и состоит из трех триместров по 11 недель каждый.
Интересно, что в Испании каникулы длятся дольше, чем в любой другой европейской стране. Ученики отдыхают, как правило, две недели на Рождество, две недели на Пасху и около 11 недель летом.
Если унифицировать, то обучение начинается во второй понедельник сентября и продолжается до кануна Рождества, далее 2 недели каникул. Второй триместр с середины января до Пасхи и снова 2 недели каникул. А третий триместр – до 20 чисел июня. Однако, точные даты следует узнавать в каждом регионе или даже школе.
Мы предлагаем график каникул на 2025 – 2026 учебный год в самых известных регионах Испании:
- Арагон:
Начало обучения: 8 сентября 2025 года.
Зимние каникулы: 19 декабря 2025 года – 6 января 2026 года.
Пасхальные каникулы: 30 марта – 6 апреля 2026 года.
Завершение обучения: 19 июня 2026 года.
- Каталония:
Начало обучения: 8 сентября 2025 года.
Зимние каникулы: 20 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.
Пасхальные каникулы: 28 марта – 6 апреля 2026 года.
Завершение обучения: 20 июня 2026 года.
- Мадрид:
Начало обучения: 8 сентября 2025 года (начальная школа), 9 сентября – средняя школа.
Зимние каникулы: 20 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.
Пасхальные каникулы: 27 марта – 6 апреля 2026 года.
Завершение обучения: 19 июня 2026 года.
- Кантабрия:
Начало обучения: 8 сентября 2025 года (начальная школа), 11 сентября – средняя школа.
Зимние каникулы: 23 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.
Пасхальные каникулы: 17– 27 марта.
Завершение обучения: 18 июня 2026 года – начальная школа и 22 июня – средняя школа.
- Ла-Риоха:
Начало обучения: 9 сентября 2025 года.
Зимние каникулы: 23 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.
Пасхальные каникулы: 14 – 21 марта 2026 года.
Завершение обучения: 23 июня 2026 года.
Заметим, что в сентябре и июне у школьников сокращенный день. Домашних заданий не задают, а атмосфера в школе стоит очень расслабленная. А итоговая оценка за триместр состоит из нескольких показателей: оценки за контрольные, выполнение домашних заданий, поведение и прочее.
Интересно! Занятия в большинстве школ начинаются в 9 утра и продолжаются до 12:00. Далее – перерыв на обед до 15:00. А с 15:00 до 17:00 – вторая часть занятий. То есть дети находятся в школе весь день. Только в некоторых школах обучение начинается в 8 – 8:30 и заканчивается в 14:00, без обеда.
Какой график обучения в испанских вузах?
В испанских университетах учебный год длится с сентября по июнь следующего года. Вузы закрыты в дни государственных праздников, которые могут быть национальными, региональными или местными, а также в такие праздники, как Рождество и Пасха (Semana Santa на испанском языке). Как и школы.
Вот в какие национальные праздники испанцы отдыхают:
- Национальный день Испании – 12 октября 2025 года.
- День всех святых – 1 ноября 2025 года.
- День Конституции – 6 декабря 2025 года.
- Праздник Девы Марии – 8 декабря 2025 года.
- Рождество – 25 декабря 2025 года.
- Богоявление – 6 января 2026 года.
- День труда – 1 мая 2026 года.
Учебный год в испанских вузах для будущих бакалавров начинается в последних числах сентября, а магистры начинают занятия с октября.
Учебный год делится на два семестра – осенний и весенний.
- Осенний семестр: Начинается в сентябре или октябре.
- Весенний семестр: Начинается в феврале и продолжается до конца июня.
Точные даты и продолжительность зимних и Пасхальных каникул определяет каждый университет отдельно, поэтому следует уточнять конкретно.
Как учатся школьники и студенты в Германии, Чехии и Польше?
К слову, ранее 24 Канал рассказывал о графике обучения в школах и университетах Германии, Чехии и Польши.
- У Германии каждая из 16 федеральных земель имеет свой график обучения. Обучение в школах начинается с середины августа до середины сентября и продолжается до конца июня с перерывами на осенние, рождественские, зимние, пасхальные, летние каникулы и государственные выходные. Обучение в вузах Германии начинается 1 октября и делится на два семестра – зимний семестр – с 1 октября по 31 марта и летний семестр – с 1 апреля по 30 сентября (август и сентябрь – каникулы).
- Учебный год в польских школах начинается 1 сентября, продолжается до последней пятницы июня, разделен на два семестра с перерывами на каникулы и праздники. Учебный год в университетах Польши стартует 1 октября, продолжается до конца июня, и также разделен на два семестра с возможностью "поправочной сессии".
- Учебный год в школах Чехии длится с 1 сентября до 30 июня, с различными каникулами, включая осенние, рождественские, летние, однодневные полугодовые и пасхальные. Учебный год в университетах Чехии начинается в сентябре или октябре, и делится на два семестра с соответствующими каникулами и сессиями, включая зимние, весенние и летние каникулы.