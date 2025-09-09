О графике обучения и каникул в университетах и школах Испании, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс rialtotenders.com.ua.

Как проходит обучение в школах Испании?

За образование в Испании отвечает Министерство образования, культуры и спорта. Однако в 17 автономных регионах решения о системе образования принимаются отдельно.

Испания стала страной, которая приютила несколько сотен украинских беженцев и вошла в ТОП-5 стран, которые приютили больше всего украинцев. Поэтому там немало украинских школьников получают образование в испанских учебных заведениях, а некоторые и совмещают обучение в Испании и Украине. Поэтому знание графика обучения значительно облегчает планирование своей учебной нагрузки.

Важно! В Испании насчитывается более 300 тысяч украинцев, включая как тех, кто приехал до полномасштабного вторжения, так и тех, кто сбежал от войны. Примерно 197 тысяч из них – это беженцы, которые получили временную защиту. Среди них 29 500 детей школьного возраста (данные февраль 2024 года).

Заметьте, что продолжительность учебного года в Испании отличается в каждом регионе страны и даже может зависеть от того, в какой школе учится ученик.

Обычно в Испании учебный год начинается в середине сентября, продолжается до середины июня (примерно 175 дней) и состоит из трех триместров по 11 недель каждый.

Интересно, что в Испании каникулы длятся дольше, чем в любой другой европейской стране. Ученики отдыхают, как правило, две недели на Рождество, две недели на Пасху и около 11 недель летом.

Если унифицировать, то обучение начинается во второй понедельник сентября и продолжается до кануна Рождества, далее 2 недели каникул. Второй триместр с середины января до Пасхи и снова 2 недели каникул. А третий триместр – до 20 чисел июня. Однако, точные даты следует узнавать в каждом регионе или даже школе.

Мы предлагаем график каникул на 2025 – 2026 учебный год в самых известных регионах Испании:

Арагон:

Начало обучения: 8 сентября 2025 года.

Зимние каникулы: 19 декабря 2025 года – 6 января 2026 года.

Пасхальные каникулы: 30 марта – 6 апреля 2026 года.

Завершение обучения: 19 июня 2026 года.

Каталония:

Начало обучения: 8 сентября 2025 года.

Зимние каникулы: 20 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.

Пасхальные каникулы: 28 марта – 6 апреля 2026 года.

Завершение обучения: 20 июня 2026 года.

Мадрид:

Начало обучения: 8 сентября 2025 года (начальная школа), 9 сентября – средняя школа.

Зимние каникулы: 20 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.

Пасхальные каникулы: 27 марта – 6 апреля 2026 года.

Завершение обучения: 19 июня 2026 года.

Кантабрия:

Начало обучения: 8 сентября 2025 года (начальная школа), 11 сентября – средняя школа.

Зимние каникулы: 23 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.

Пасхальные каникулы: 17– 27 марта.

Завершение обучения: 18 июня 2026 года – начальная школа и 22 июня – средняя школа.

Ла-Риоха:

Начало обучения: 9 сентября 2025 года.

Зимние каникулы: 23 декабря 2025 года – 7 января 2026 года.

Пасхальные каникулы: 14 – 21 марта 2026 года.

Завершение обучения: 23 июня 2026 года.

Заметим, что в сентябре и июне у школьников сокращенный день. Домашних заданий не задают, а атмосфера в школе стоит очень расслабленная. А итоговая оценка за триместр состоит из нескольких показателей: оценки за контрольные, выполнение домашних заданий, поведение и прочее.

Интересно! Занятия в большинстве школ начинаются в 9 утра и продолжаются до 12:00. Далее – перерыв на обед до 15:00. А с 15:00 до 17:00 – вторая часть занятий. То есть дети находятся в школе весь день. Только в некоторых школах обучение начинается в 8 – 8:30 и заканчивается в 14:00, без обеда.

Какой график обучения в испанских вузах?

В испанских университетах учебный год длится с сентября по июнь следующего года. Вузы закрыты в дни государственных праздников, которые могут быть национальными, региональными или местными, а также в такие праздники, как Рождество и Пасха (Semana Santa на испанском языке). Как и школы.

Вот в какие национальные праздники испанцы отдыхают:

Национальный день Испании – 12 октября 2025 года. День всех святых – 1 ноября 2025 года. День Конституции – 6 декабря 2025 года. Праздник Девы Марии – 8 декабря 2025 года. Рождество – 25 декабря 2025 года. Богоявление – 6 января 2026 года. День труда – 1 мая 2026 года.

Учебный год в испанских вузах для будущих бакалавров начинается в последних числах сентября, а магистры начинают занятия с октября.

Учебный год делится на два семестра – осенний и весенний.

Осенний семестр: Начинается в сентябре или октябре.

Весенний семестр: Начинается в феврале и продолжается до конца июня.