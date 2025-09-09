Про графік навчання та канікул в університетах та школах Іспанії, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс rialtotenders.com.ua.
Як проходить навчання у школах Іспанії?
За освіту в Іспанії відповідає Міністерство освіти, культури і спорту. Проте у 17 автономних регіонах рішення про систему освіти приймаються окремо.
Іспанія стала країною, яка прихистила кілька сотень українських біженців та ввійшла до ТОП-5 країн, які прихистили найбільше українців. А тому там чимало українських школярів здобувають освіту в іспанських закладах освіти, а дехто і поєднує навчання в Іспанії та Україні. Тому знання графіку навчання значно полегшує планування свого навчального навантаження.
Важливо! В Іспанії налічується понад 300 тисяч українців, включаючи як тих, хто приїхав до повномасштабного вторгнення, так і тих, хто втік від війни. Приблизно 197 тисяч з них – це біженці, які отримали тимчасовий захист. Серед них 29 500 дітей шкільного віку (дані лютий 2024 року).
Зауважте, що тривалість навчального року в Іспанії відрізняється у кожному регіоні країни та навіть може залежати від того, у якій школі навчається учень.
Зазвичай в Іспанії навчальний рік розпочинається в середині вересня, триває до середини червня (приблизно 175 днів) і складається з трьох триместрів по 11 тижнів кожний.
Цікаво, що в Іспанії канікули тривають довше, ніж в будь-якій іншій європейській країні. Учні відпочивають, як правило, два тижні на Різдво, два тижні на Великдень і близько 11 тижнів влітку.
Якщо уніфікувати, то навчання розпочинається у другий понеділок вересня і триває до передодня Різдва, далі 2 тижні канікул. Другий триместр з середини січня до Великодня і знову 2 тижні канікул. А третій триместр – до 20 чисел червня. Однак, точні дати слід дізнаватися у кожному регіоні чи навіть школі.
Ми пропонуємо графік канікул на 2025 – 2026 навчальний рік в найвідоміших регіонах Іспанії:
- Арагон:
Початок навчання: 8 вересня 2025 року.
Зимові канікули: 19 грудня 2025 року – 6 січня 2026 року.
Великодні канікули: 30 березня – 6 квітня 2026 року.
Завершення навчання: 19 червня 2026 року.
- Каталонія:
Початок навчання: 8 вересня 2025 року.
Зимові канікули: 20 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.
Великодні канікули: 28 березня – 6 квітня 2026 року.
Завершення навчання: 20 червня 2026 року.
- Мадрид:
Початок навчання: 8 вересня 2025 року (початкова школа), 9 вересня – середня школа.
Зимові канікули: 20 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.
Великодні канікули: 27 березня – 6 квітня 2026 року.
Завершення навчання: 19 червня 2026 року.
- Кантабрія:
Початок навчання: 8 вересня 2025 року (початкова школа), 11 вересня – середня школа.
Зимові канікули: 23 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.
Великодні канікули: 17– 27 березня.
Завершення навчання: 18 червня 2026 року – початкова школа та 22 червня – середня школа.
- Ла-Ріоха:
Початок навчання: 9 вересня 2025 року.
Зимові канікули: 23 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.
Великодні канікули: 14 – 21 березня 2026 року.
Завершення навчання: 23 червня 2026 року.
Зауважимо, що у вересні та червні у школярів скорочений день. Домашніх завдань не задають, а атмосфера у школі стоїть дуже розслаблена. А підсумкова оцінка за триместр складається з кількох показників: оцінки за контрольні, виконання домашніх завдань, поведінка та інше.
Цікаво! Заняття в більшості шкіл починаються о 9 ранку і тривають до 12:00. Далі – перерва на обід до 15:00. А з 15:00 до 17:00 – друга частина занять. Тобто діти перебувають у школі увесь день. Лише у деяких школах навчання починається о 8 – 8:30 і закінчується о 14:00, без обіду.
Який графік навчання в іспанських вишах?
В іспанських університетах навчальний рік триває з вересня до червня наступного року. Виші зачинені у дні державних свят, які можуть бути національними, регіональними або місцевими, а також у такі свята, як Різдво та Великдень (Semana Santa іспанською мовою). Як і школи.
Ось у які національні свята іспанці відпочивають:
- Національний день Іспанії – 12 жовтня 2025 року.
- День всіх святих – 1 листопада 2025 року.
- День Конституції – 6 грудня 2025 року.
- Свято Діви Марії – 8 грудня 2025 року.
- Різдво – 25 грудня 2025 року.
- Богоявлення – 6 січня 2026 року.
- День праці – 1 травня 2026 року.
Навчальний рік в іспанських вишах для майбутніх бакалаврів починається в останніх числах вересня, а магістри розпочинають заняття з жовтня.
Навчальний рік ділиться на два семестри – осінній та весняний.
- Осінній семестр: Розпочинається у вересні або жовтні.
- Весняний семестр: Розпочинається у лютому і триває до кінця червня.
Точні дати та тривалість зимових та Великодніх канікул визначає кожен університет окремо, тому слід уточнювати конкретно.
Як навчаються школярі та студенти у Німеччині, Чехії та Польщі?
До слова, раніше 24 Канал розповідав про графік навчання у школах та університетах Німеччини, Чехії та Польщі.
- У Німеччині кожна з 16 федеральних земель має свій графік навчання. Навчання у школах розпочинається від середини серпня до середини вересня і триває до кінця червня з перервами на осінні, різдвяні, зимові, великодні, літні канікули та державні вихідні. Навчання у вишах Німеччини розпочинається 1 жовтня і ділиться на два семестри – зимовий семестр – з 1 жовтня по 31 березня та літній семестр – з 1 квітня по 30-те вересня (серпень і вересень – канікули).
- Навчальний рік у польських школах починається 1 вересня, триває до останньої п’ятниці червня, поділений на два семестри з перервами на канікули та свята. Навчальний рік в університетах Польщі стартує 1 жовтня, триває до кінця червня, і також поділений на два семестри з можливістю "поправкової сесії".
- Навчальний рік у школах Чехії триває з 1 вересня до 30 червня, з різними канікулами, включаючи осінні, різдвяні, літні, одноденні піврічні та великодні. Навчальний рік в університетах Чехії починається в вересні або жовтні, і поділяється на два семестри з відповідними канікулами та сесіями, включаючи зимові, весняні та літні канікули.