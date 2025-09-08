Коли розпочинається навчальний рік у Словаччині та як сформовано навчальний рік, розповідає 24 Канал, посилаючись на novyny.sme.sk.

Коли розпочинається навчання у школах Словаччини?

В Україні школярі та студенти навчаються уже тиждень. Але не усі українці, які вимушено перебувають за кордоном, уже навчаються.

Важливо! Станом на березень 2025 року у Словаччині перебувало близько 200 тисяч українців. 132 тисячі з них мали статус тимчасового захисту. Стосовно дітей, то дані на січень 2025 року такі: 4665 хлопців і 4380 дівчат віком 14 – 17 років; 18425 хлопців і 17845 дівчат віком менш як 18 років.

Традиційно перед навчальним роком офіційний графік канікул оприлюднює Міністерство освіти, науки, досліджень, розвитку та молоді Словаччини.

Графік шкільних канікул на 2025 – 2026 навчальний рік для школярів має такий вигляд:

Навчання розпочалося 1 вересня.

Осінні канікули для учнів початкових і середніх шкіл розпочнуться 30 жовтня і триватимуть до понеділка 3 листопада.

Різдвяні свята для школярів розпочнуться – у п’ятницю 19 грудня. А на навчання повернуться у четвер 8 січня 2026 року.

2 лютого діти матимуть ще відновлені одноденні піврічні канікули .

Polročné prázdniny – короткі канікули після завершення першого навчального півріччя. На кілька років їх скасували, але цьогоріч – відновили.

А от для весняних канікул, кожен регіон визначає свої дати:

у Братиславському, Нітрянському та Трнавському краях – з 16 по 20 лютого. До школи – у понеділок, 23 лютого;

у Банськобистрицькому, Жилінському та Тренчинському – з 23 по 27 лютого. До школи – у понеділок, 2 березня;

у Кошицькому та Пряшівському – з 2 по 6 березня. До школи – у понеділок, 9 березня.

Крім того, передбачені й великодні канікули – з 2 по 7 квітня, а до уроків повернуться 8 квітня.

Літні канікули розпочнуться з 1 липня і триватимуть до кінця серпня.

Графік дуже схожий з українськими школами, тому можна планувати візити до рідних.

Як навчаються студенти у Словаччині?

Словаччина – одна найпопулярніших країн для навчання, яку обирають українські абітурієнти, і не лише ті, хто перебуває у вимушеній еміграції. Раніше 24 Канал розповідав, що потрібно українцеві для навчання у вишах Словаччини та чи є воно безкоштовним.

У цій країні кожен виш самостійно визначає свій графік навчання – дати початку та завершення сесії, а також встановлює власний навчальний календар, включаючи дати початку навчання та канікули. Рішення з цих питань приймаються факультетами або інститутами відповідно до їхніх академічних календарів. Ба більше, дати можуть різнитися навіть між факультетами одного вишу.

Навчальний рік традиційно ділиться на два семестри: зимовий і літній, тривалістю по 13 тижнів. Іспитовий період у кожному з семестрів – 7 тижнів. Цікаво, що останній тиждень іспитового періоду резервується для студентів перших та других курсів, які мають індивідуальний навчальний план, а також для надання альтернативних дат іспитів.

Зимовий семестр розпочинається з середини вересня, орієнтовно з 16 по 25 число.

Початок навчання – період лекцій та домашніх практичних завдань.

– період лекцій та домашніх практичних завдань. Навчальний процес: Перші допускові роботи до іспитів (писомки) проводяться з 4 по 5 тижні навчання. Другі писомки проводяться на 7-8 тижні.

Перші допускові роботи до іспитів (писомки) проводяться з 4 по 5 тижні навчання. Другі писомки проводяться на 7-8 тижні. Предтермін – т ермін, що дозволяє скласти предмет раніше основної дати, приблизно за два тижні до Нового Року.

ермін, що дозволяє скласти предмет раніше основної дати, приблизно за два тижні до Нового Року. Період іспитів: Іспитовий період триває з січня до кінця другого тижня лютого. У деяких випадках виші надають предтермін для іспитів, дозволяючи скласти їх раніше основної дати.

Іспитовий період триває з січня до кінця другого тижня лютого. У деяких випадках виші надають предтермін для іспитів, дозволяючи скласти їх раніше основної дати. Офіційні канікули: Тривають один тиждень перед Новим Роком.

Цікаво, що ваш час відпочинку залежить від того, як швидко ви складете іспити – чим раніше, тим більше часу, який фактично стане періодом канікул між семестрами.

Літній семестр розпочинається з третього тижня лютого і тривають до середини травня.

Навчальний процес: Аналогічний зимовому семестру з першою допусковою роботою між четвертою та п'ятою тижнями та другою – на сьомій та восьмій тижнях.

Аналогічний зимовому семестру з першою допусковою роботою між четвертою та п'ятою тижнями та другою – на сьомій та восьмій тижнях. Період іспитів: Річні іспити та перездачі проходять з середини травня до кінця червня.

Річні іспити та перездачі проходять з середини травня до кінця червня. Офіційні літні канікули: Тривалістю у два місяці (липень та серпень), з можливістю більш раннього початку канікул у разі успішної здачі всіх іспитів.

Тому, студенти у Словаччині ще відпочивають та готуються до навчання, яке розпочнеться за тиждень.