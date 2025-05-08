Словаччина – одна з країн, яка надає якісну і безкоштовну освіту. Тому і українські абітурієнти прагнуть скористатися такою можливістю. Що для цього потрібно розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс SLOVAK EDUCATION.

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Які умовам слід відповідати, щоб навчатися в Словаччині

Освіта у Словаччині приваблює двома факторами – можливістю навчатися безкоштовно та вступати без іспитів. Крім того, є низка можливостей отримувати стипендії.

Університети в Словаччині поділяються на приватні та державні. Для навчання студенти можуть вибрати програми більш ніж у 22 державних вишах країни. Вищі навчальні заклади в Словаччині мають три ступені освіти:

Бакалаврат, тривалість навчання 3 роки (заочна форма навчання 3 – 4 роки),

Творчі напрямки – 4 роки,

Медичні напрямки (лікувальні факультети, стоматологія, фармакологія) проходять 6 років навчання, потім – ординатура,

Магістратура або інженер, 2 роки (заочне навчання 2 – 3 роки),

Аспірантура, 3 роки (5 років заочне навчання).

Для вступу до більшості ВНЗ вам необхідно відповідати наступним вимогам:

Вік від 17 років.

При необхідності скласти вступні іспити (деякі університети).

Нострифікація атестата або диплома.

Для вступу до словацьких університетів українцям не потрібно пред’являти результати ЗНО.

Для безкоштовного навчання – володіння словацькою мовою на рівні B2 або вище.

Хоч у Словаччині навчаються 12 років, а в Україні 11, тут важливим фактором є отримання атестата про повну загальну середню освіту, що підтверджує факт закінчення школи.

Чи потрібні вступні іспити у ВНЗ

Вступні іспити залежать від університету та спеціальності. Для вступу на бакалаврат вам потрібен атестат про середню освіту та демонстрація навичок, необхідних для обраного факультету, які зазвичай перевіряються вступними іспитами.

На деякі спеціальності вступ проходить без вступного іспиту чи навіть співбесіди, тобто на основі оцінок за останні роки навчання в школі. Для інших – потрібно пройти усну співбесіду, з якою студенти, зазвичай, можуть легко впоратися.

На творчих чи спортивних напрямках в деяких університетах вас очікує конкурс талантів або нормативів (проте є винятки).

Деякі ж спеціальності вимагається проходження іспиту (зазвичай у формі тесту).

Рішення про зарахування приймається на основі попередніх досягнень (середній бал атестата, оцінки за старші класи або предмети профілю) та результатів вступних іспитів. Деколи важливу роль відіграє мотиваційний лист.

Важливо стежити за термінами подачі документів. У більшості вишів – приймають документи до 29 лютого, а деякі – до 31 березня. Однак кожен ВНЗ має свої правила.

Документи, які потрібні для вступу у ВНЗ:

Атестат + Доповнення (оригінал) про закінчення 11 класу Біометричний закордонний паспорт (копія) Медична довідка, 2 фотографії формату 3Х4, Мотиваційний лист до ВНЗ.

Для отримання другої вищої освіти в Словаччині, є можливість подавати документи на магістратуру відразу після закінчення четвертого курсу українського ВНЗ.

Які можливості навчання після 9 класу

У Словаччині є можливість здобувати освіту і після 9 класу безкоштовно у державному закладі. Ресурс SlovakEducationCentre розповідає про можливість навчатися як 3, так і 4 роки у коледжі.

Якщо навчання 4-річне, діти на 4 курсі складають випускні іспити (матуриту – maturitu) і мають можливість після цього вступати на безкоштовне навчання до ВНЗ .

. Якщо навчання 3-х річне, то після 3 курсу вони отримують диплом і йдуть працювати, до ВНЗ вони не вступають, оскільки не складені випускні іспити.

Під час навчання платиться тільки за проживання у гуртожитку (в середньому від 35 до 80 євро за місяць, у кожній школі ціна своя) і харчування: близько 120 – 140 євро на місяць (сніданок, обід, полуденок та вечеря).

Зазвичай документи подають з середини лютого до 20-х чисел березня. Вступні іспити у перших числах травня.

Для вступу потрібні такі документи:

Заява

Свідоцтво про народження

Атестат

Нострифікація

Виписка оцінок за 6, 7, 8 та перше півріччя 9 класу

Закордонний паспорт дитини, батьків.

Якщо обрали 4-річні програми навчання, то доступні такі фахові напрямки:

Туризм Маркетинг Менеджмент It Бізнес Міжнародні відносини Ветеринар Медсестра/медбрат Дизайн/творчі напрямки

Якщо 3-х річні:

Кухар Кондитер

Важливо! У 95% вступ до середніх шкіл проходить через вступні іспити: словацька мова, література та математика.

Якщо це медичний напрямок: словацька мова, література та біологія або хімія.

Якщо творчий напрямок, то іспити діти складають вже за специфікою напряму, на який надходять: малюнок, портфоліо, а також співбесіда з учителем на знання словацької мови.

Іспити здаються офлайн, є тільки дві школи, які проводить вступну кампанію приймаючи іспити онлайн. Тому потрібно розраховувати, що на іспит, можливо, доведеться приїхати до Словаччини.