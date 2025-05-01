Словаччина стає однією з найпопулярніших країн, яку розглядають українці для отримання освіти. Про вартість та перспективи навчання, розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovak Study.

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Чому варто обрати навчання у Словаччині

Словацька Республіка – країна, яка активно розвивається, є членом ЄС та зацікавлена у кваліфікованих фахівцях. Тому дбає про розвиток освіти та сучасну підготовку кадрів для своєї держави.

Освітня програма Словаччини відповідає Болонській системі, дипломи визнаються в усьому світі, вимоги до зарахування досить помірні. Отримавши диплом міжнародного формату, випускники без проблем працевлаштовуються в престижні компанії світу. Крім того, студенти можуть працювати уже під час навчання.

Державні ВНЗ мають хорошу репутацію та прекрасну матеріально-технічну базу для навчання.

15 кращих словацьких вишів виглядають наступним чином:

Університет Коменского в Братиславі Словацький технічний університет в Братиславі Технічний університет в Кошице Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице Жилінський університет в Жиліна Університет Матея Бела в Банскій Бистріці Словацький агротехнічний університет в Нітрі Університет Констянтина Філософа в Нітрі Економічний університет в Братиславі Технічний університет у Зволене Прешовський університет в Прешові Трнавский університет в Трнаві Університет святих Кирила і Мефодія в Трнаві Університет ветеринарної медицини і фармації в Кошице Католицький університет в Ружомберку

Оскільки молодь Словаччини для свого навчання часто обирає закордонні виші в Австрії, Німеччині чи Італії, то країна відкрита для іноземних абітурієнтів.

У Словаччині можна закінчити бакалаврат, магістратуру або докторантуру.

Скільки коштує навчання

Словацькі університети пропонують безкоштовну та якісну освіту, яка в багатьох випадках перевершує рівень навчальних закладів інших країн регіону.

Українці можуть поїхати навчатися до Словаччини і отримати безкоштовну вищу освіту в Європі на рівні з громадянами країни.

Між Україною та Словаччиною у 2014 році було укладено угоду про можливість безкоштовного навчання в університетах, коледжах, школах і навіть дитячих садках. Однак, важливою умовою є – навчання словацькою мовою, рівень володіння якою В2.

Якщо мовою навчання ви оберете англійську, тоді навчання – платне. Вибір спеціальностей обмежена, а вартість залежить від вишу – 3000 – 5000 євро, і сертифікат про володіння мовою на рівні В1 – В2.

Перевагами навчання в Словаччині можна вважати:

Вступ без НМТ та іспитів.

Вступ на підставі середнього балу вашого атестата або диплома.

Можливість вступити після 11 класу, студентам українського коледжу чи по його завершенні.

Вступ у магістратуру з українським дипломом бакалавра.

Гуртожиток і доступна вартість проживання (від 80 євро на місяць).

Стипендії від 150 до 2250 євро на рік.

Можливість поєднувати навчання з підробітком.

Програми Erasmus+ та міжнародні стажування.

Диплом, який визнається в країнах ЄС.

Шанс отримати ПМП, а надалі – громадянство Словацької Республіки.

Країна зацікавлена у підготовці кадрів у сфері економіки та ІТ-технологій, інженерів та медиків.

Щоб отримати другу вищу освіту у Словаччині необхідно мати диплом бакалавра чи магістра з України. Якщо плануєте продовжувати навчання за отриманою спеціальністю – низка предметів може бути зарахована і їх можна не здавати повторно. Якщо вирішили змінити професію та вивчати іншу, тоді навчання розпочнеться з першого курсу.

Перевагою можна вважати схожість мов – словацької та української, її можна освоїти за рік, і результат курсів зарахується при вступі.