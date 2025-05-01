Словакия становится одной из самых популярных стран, которую рассматривают украинцы для получения образования. О стоимости и перспективах обучения, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovak Study.
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Почему стоит выбрать обучение в Словакии
Словацкая Республика – страна, которая активно развивается, является членом ЕС и заинтересована в квалифицированных специалистах. Поэтому заботится о развитии образования и современной подготовке кадров для своего государства.
Образовательная программа Словакии соответствует Болонской системе, дипломы признаются во всем мире, требования к зачислению достаточно умеренные. Получив диплом международного формата, выпускники без проблем трудоустраиваются в престижные компании мира. Кроме того, студенты могут работать уже во время обучения.
Государственные ВУЗы имеют хорошую репутацию и прекрасную материально-техническую базу для обучения.
15 лучших словацких вузов выглядят следующим образом:
- Университет Коменского в Братиславе
- Словацкий технический университет в Братиславе
- Технический университет в Кошице
- Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице
- Жилинский университет в Жилине
- Университет Матея Бела в Банской Быстрице
- Словацкий агротехнический университет в Нитре
- Университет Константина Философа в Нитре
- Экономический университет в Братиславе
- Технический университет в Зволене
- Прешовский университет в Прешове
- Трнавский университет в Трнаве
- Университет святых Кирилла и Мефодия в Трнаве
- Университет ветеринарной медицины и фармации в Кошице
- Католический университет в Ружомберке
Поскольку молодежь Словакии для своего обучения часто выбирает зарубежные вузы в Австрии, Германии или Италии, то страна открыта для иностранных абитуриентов.
В Словакии можно закончить бакалавриат, магистратуру или докторантуру.
Сколько стоит обучение
Словацкие университеты предлагают бесплатное и качественное образование, которое во многих случаях превосходит уровень учебных заведений других стран региона.
Украинцы могут поехать учиться в Словакию и получить бесплатное высшее образование в Европе наравне с гражданами страны.
Между Украиной и Словакией в 2014 году было заключено соглашение о возможности бесплатного обучения в университетах, колледжах, школах и даже детских садах. Однако, важным условием есть – обучение на словацком языке, уровень владения которым В2.
Если языком обучения вы выберете английский, тогда обучение – платное. Выбор специальностей ограничен, а стоимость зависит от вуза – 3000 – 5000 евро, и сертификат о владении языком на уровне В1 – В2.
Преимуществами обучения в Словакии можно считать:
- Поступление без НМТ и экзаменов.
- Поступление на основании среднего балла вашего аттестата или диплома.
- Возможность поступить после 11 класса, студентам украинского колледжа или по его завершении.
- Поступление в магистратуру с украинским дипломом бакалавра.
- Общежитие и доступная стоимость проживания (от 80 евро в месяц).
- Стипендии от 150 до 2250 евро в год.
- Возможность совмещать учебу с подработкой.
- Программы Erasmus+ и международные стажировки.
- Диплом, который признается в странах ЕС.
- Шанс получить ПМЖ, а в дальнейшем – гражданство Словацкой Республики.
Страна заинтересована в подготовке кадров в сфере экономики и ИТ-технологий, инженеров и медиков.
Чтобы получить второе высшее образование в Словакии необходимо иметь диплом бакалавра или магистра из Украины. Если планируете продолжать обучение по полученной специальности – ряд предметов может быть зачислена и их можно не сдавать повторно. Если решили сменить профессию и изучать другую, тогда обучение начнется с первого курса.
Преимуществом можно считать схожесть языков – словацкого и украинского, его можно освоить за год, и результат курсов зачтется при поступлении.