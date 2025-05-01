Словакия становится одной из самых популярных стран, которую рассматривают украинцы для получения образования. О стоимости и перспективах обучения, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovak Study.

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Почему стоит выбрать обучение в Словакии

Словацкая Республика – страна, которая активно развивается, является членом ЕС и заинтересована в квалифицированных специалистах. Поэтому заботится о развитии образования и современной подготовке кадров для своего государства.

Образовательная программа Словакии соответствует Болонской системе, дипломы признаются во всем мире, требования к зачислению достаточно умеренные. Получив диплом международного формата, выпускники без проблем трудоустраиваются в престижные компании мира. Кроме того, студенты могут работать уже во время обучения.

Государственные ВУЗы имеют хорошую репутацию и прекрасную материально-техническую базу для обучения.

15 лучших словацких вузов выглядят следующим образом:

  1. Университет Коменского в Братиславе
  2. Словацкий технический университет в Братиславе
  3. Технический университет в Кошице
  4. Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице
  5. Жилинский университет в Жилине
  6. Университет Матея Бела в Банской Быстрице
  7. Словацкий агротехнический университет в Нитре
  8. Университет Константина Философа в Нитре
  9. Экономический университет в Братиславе
  10. Технический университет в Зволене
  11. Прешовский университет в Прешове
  12. Трнавский университет в Трнаве
  13. Университет святых Кирилла и Мефодия в Трнаве
  14. Университет ветеринарной медицины и фармации в Кошице
  15. Католический университет в Ружомберке

Поскольку молодежь Словакии для своего обучения часто выбирает зарубежные вузы в Австрии, Германии или Италии, то страна открыта для иностранных абитуриентов.

В Словакии можно закончить бакалавриат, магистратуру или докторантуру.

Сколько стоит обучение

Словацкие университеты предлагают бесплатное и качественное образование, которое во многих случаях превосходит уровень учебных заведений других стран региона.

Украинцы могут поехать учиться в Словакию и получить бесплатное высшее образование в Европе наравне с гражданами страны.

Между Украиной и Словакией в 2014 году было заключено соглашение о возможности бесплатного обучения в университетах, колледжах, школах и даже детских садах. Однако, важным условием есть – обучение на словацком языке, уровень владения которым В2.

Если языком обучения вы выберете английский, тогда обучение – платное. Выбор специальностей ограничен, а стоимость зависит от вуза – 3000 – 5000 евро, и сертификат о владении языком на уровне В1 – В2.

Преимуществами обучения в Словакии можно считать:

  • Поступление без НМТ и экзаменов.
  • Поступление на основании среднего балла вашего аттестата или диплома.
  • Возможность поступить после 11 класса, студентам украинского колледжа или по его завершении.
  • Поступление в магистратуру с украинским дипломом бакалавра.
  • Общежитие и доступная стоимость проживания (от 80 евро в месяц).
  • Стипендии от 150 до 2250 евро в год.
  • Возможность совмещать учебу с подработкой.
  • Программы Erasmus+ и международные стажировки.
  • Диплом, который признается в странах ЕС.
  • Шанс получить ПМЖ, а в дальнейшем – гражданство Словацкой Республики.

Страна заинтересована в подготовке кадров в сфере экономики и ИТ-технологий, инженеров и медиков.

Чтобы получить второе высшее образование в Словакии необходимо иметь диплом бакалавра или магистра из Украины. Если планируете продолжать обучение по полученной специальности – ряд предметов может быть зачислена и их можно не сдавать повторно. Если решили сменить профессию и изучать другую, тогда обучение начнется с первого курса.

Преимуществом можно считать схожесть языков – словацкого и украинского, его можно освоить за год, и результат курсов зачтется при поступлении.