Словакия становится одной из самых популярных стран, которую рассматривают украинцы для получения образования. О стоимости и перспективах обучения, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovak Study.

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Почему стоит выбрать обучение в Словакии

Словацкая Республика – страна, которая активно развивается, является членом ЕС и заинтересована в квалифицированных специалистах. Поэтому заботится о развитии образования и современной подготовке кадров для своего государства.

Образовательная программа Словакии соответствует Болонской системе, дипломы признаются во всем мире, требования к зачислению достаточно умеренные. Получив диплом международного формата, выпускники без проблем трудоустраиваются в престижные компании мира. Кроме того, студенты могут работать уже во время обучения.

Государственные ВУЗы имеют хорошую репутацию и прекрасную материально-техническую базу для обучения.

15 лучших словацких вузов выглядят следующим образом:

Университет Коменского в Братиславе Словацкий технический университет в Братиславе Технический университет в Кошице Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице Жилинский университет в Жилине Университет Матея Бела в Банской Быстрице Словацкий агротехнический университет в Нитре Университет Константина Философа в Нитре Экономический университет в Братиславе Технический университет в Зволене Прешовский университет в Прешове Трнавский университет в Трнаве Университет святых Кирилла и Мефодия в Трнаве Университет ветеринарной медицины и фармации в Кошице Католический университет в Ружомберке

Поскольку молодежь Словакии для своего обучения часто выбирает зарубежные вузы в Австрии, Германии или Италии, то страна открыта для иностранных абитуриентов.

В Словакии можно закончить бакалавриат, магистратуру или докторантуру.

Сколько стоит обучение

Словацкие университеты предлагают бесплатное и качественное образование, которое во многих случаях превосходит уровень учебных заведений других стран региона.

Украинцы могут поехать учиться в Словакию и получить бесплатное высшее образование в Европе наравне с гражданами страны.

Между Украиной и Словакией в 2014 году было заключено соглашение о возможности бесплатного обучения в университетах, колледжах, школах и даже детских садах. Однако, важным условием есть – обучение на словацком языке, уровень владения которым В2.

Если языком обучения вы выберете английский, тогда обучение – платное. Выбор специальностей ограничен, а стоимость зависит от вуза – 3000 – 5000 евро, и сертификат о владении языком на уровне В1 – В2.

Преимуществами обучения в Словакии можно считать:

Поступление без НМТ и экзаменов.

Поступление на основании среднего балла вашего аттестата или диплома.

Возможность поступить после 11 класса, студентам украинского колледжа или по его завершении.

Поступление в магистратуру с украинским дипломом бакалавра.

Общежитие и доступная стоимость проживания (от 80 евро в месяц).

Стипендии от 150 до 2250 евро в год.

Возможность совмещать учебу с подработкой.

Программы Erasmus+ и международные стажировки.

Диплом, который признается в странах ЕС.

Шанс получить ПМЖ, а в дальнейшем – гражданство Словацкой Республики.

Страна заинтересована в подготовке кадров в сфере экономики и ИТ-технологий, инженеров и медиков.

Чтобы получить второе высшее образование в Словакии необходимо иметь диплом бакалавра или магистра из Украины. Если планируете продолжать обучение по полученной специальности – ряд предметов может быть зачислена и их можно не сдавать повторно. Если решили сменить профессию и изучать другую, тогда обучение начнется с первого курса.

Преимуществом можно считать схожесть языков – словацкого и украинского, его можно освоить за год, и результат курсов зачтется при поступлении.