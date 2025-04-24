Абитуриенты из Украины рассматривают и вузы Словакии для обучения. А какая там стипендия для студентов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на comestudy.ua.

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Какая стипендия для студентов в Словакии

Словацкая Республика – это молодое государство, которое заинтересовано в рабочей силе и качественных квалифицированных специалистах. Поэтому выделяет средства для лучшей материально-технической базы учебных заведений и стипендий для студентов.

Студенты в Словакии могут получать от 200 до 1000 евро ежемесячно, если зарегистрируются и получат одобрение в нескольких стипендиальных программах.

1.Правительство Словацкой Республики официально ввело стипендиальную программу для иностранных студентов Plán obnovy. Общая сумма поддержки – 12 000 евро на три года. Это по 400 евро в месяц, которые покрывают расходы на проживание.

Важным условием участия в этой программе является успешная сдача SAT – 1050 баллов. SAT – международный стандартизированный тест, который оценивает готовность к обучению в вузах. Он включает разделы по чтению, письму и математике (ее баллы в приоритете).

Обязательными являются еще несколько условий для претендентов:

они еще не учились в университетах или школах в Словакии;

они не имеют постоянного проживания в Словакии;

поступление на дневную форму обучения бакалаврского уровня (на любом языке)

2.Социальная стипендия – от 10 до 300 евро. Это выплаты для малообеспеченных студентов, размер этих выплат зависит от дохода родителей или опекунов и удаленности вашего постоянного места жительства от учебного заведения (более 30 километров). Но получить ее могут студенты, которые имеют постоянное место жительства в Словакии (trvalý pobyt). Студенты, что только приехали на обучение имеют временное место жительства (prechodný pobyt). Поэтому эту стипендию не получат.

3.Мотивационная стипендия – 300 – 1500 евро. Конкретную сумму определяет каждый факультет отдельно. Это вознаграждение за хорошую успеваемость. Для иностранных студентов она выплачивается по результатам успеваемости за предыдущий год обучения или семестр. Получить мотивационную стипендию можно и за достижения в области спорта, науки, искусства, изобретений и тому подобное. Учтите – это единовременная выплата. Увидеть факт перечисления можно в своем личном электронном кабинете.

4.Специальная стипендия – это специальное вознаграждение, которое назначается не государством, а деканом того факультета, где проходит обучение претендент.

Для получения специальной стипендии необходимо, чтобы успехи студента в определенном предмете, науке, сфере деятельности были отмечены университетом. Демонстрируя высокие знания и заинтересованность студент, ученик может рассчитывать на поощрение от вуза. О возможностях для особых стипендий можно узнать в деканате каждого конкретного факультета.

5.Программа Erasmus. Программа по обмену студентов дает возможность проучиться 1 – 2 семестра в другой стране. Размер выплаты зависит от минимального прожиточного минимума (в 2024 году – 268.88 евро в Словакии). Она действует для бакалавриата и магистратуры. Но важно выполнение всех условий, потому что могут требовать возврата средств.

Об особенностях вступительной кампании этого года в Украине 24 Канал писал ранее.