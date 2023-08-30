МОН только рекомендовало: когда начинается учеба в вузах Украины

1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Однако он содержит много нововведений для школьников и студентов.

Школьники возвращаются на обучение уже с начала сентября. А когда начнется обучение у студентов, читайте дальше.

Важно В МОН рассказали, как будут учиться студенты колледжей и вузов с 1 сентября

Когда в Украине начинается учебный год 2023-2024 у студентов

МОН советовало учебным заведениям нашего государства начать новый учебный год 1 сентября 2023 года. При этом в министерстве порекомендовали обучение в вузах и колледжах организовать очно.

Что интересно: вузы в Украине автономны. При этом во время войны ЗВО могут изменять правила и даты вступительных экзаменов и поступления в целом для абитуриентов. Поэтому вероятнее всего, что обучение в вузах нашей страны стартует в разные даты.

Следует заметить, что в соответствии с принятой 28 июля 2023 года Кабмином постановления "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине" в этом учебном году организация обучения зависит от конкретной ситуации по безопасности. Так, местные власти, несмотря на рекомендации МОН, могут принимать самостоятельно решение о формате обучения в вузах в своем городе или регионе.