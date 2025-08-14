Стартовала процедура перевода студентов на свободные бюджетные места с контрактной формы обучения. Определена последовательность процедуры и категории, кто на это имеет право.

Что нужно сделать для перевода на бюджет и кто на это имеет право. Как перевестись на бюджет? До 18 августа 2025 года продлится процесс перевода студентов с контрактной формы на бюджет. Чтобы получить такое преимущество абитуриенту, нужно соответствовать нескольким условиям: абитуриент должен сначала быть зачисленным на контракт по той же специальности.

в заявлении о поступлении указано, что абитуриент участвует в конкурсе исключительно на контракт и уведомлен о невозможности перевода, права на бюджет он не будет иметь.

перевод осуществляют только на места, на которые рекомендованные абитуриенты не воспользовались правом зачисления.

по всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть предусмотренные законом льготы.

Кто имеет право на первоочередной перевод?

При наличии вакантного бюджетного места в первую очередь обязательному переводу подлежат абитуриенты, которые зачислены на обучение по другим источникам финансирования и относятся к одной из льготных категорий:

дети погибших военных, полицейских, пропавших без вести, и других лиц определенных законом, пострадавших в результате российской агрессии;

дети, родители которых погибли во время Революции Достоинства или боевых действий за рубежом.

Перевод других категорий лиц зависит от наличия вакантных бюджетных мест. Право на перевод в случае имеющихся свободных бюджетных мест имеют:

лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым не противопоказано обучение по выбранной специальности;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

шахтеры, которые имеют стаж подземной работы не менее трех лет, а также в течение трех лет после получения общего среднего образования лица, родители которых являются шахтерами;

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа;

дети с ВОТ и лица отнесенных к территории возможных боевых действий по состоянию на 1 июля года поступления;

лица, которые являются внутренне перемещенными лицами;

дети из многодетных семей (пять и более детей).

Кто еще может претендовать на бюджетное место?

Если абитуриент не принадлежит ни к одной из льготных категорий, то тоже может попасть на бюджет. Если место остается вакантным, то будут рассматриваться кандидатуры лиц:

которые не получили рекомендации к зачислению на бюджет, но имеют конкурсный балл не менее 125, и поступают на специальности, которым предоставляется особая поддержка.

другие лица рассматриваются при отсутствии не переведенных лиц предыдущих категорий или в случае их официально зафиксированного отказа от перевода и в последовательности от высшего к низшему месту в рейтинговом списке в пределах каждой из указанных категорий.

Заведение высшего образования имеет право, в случае отсутствия достаточного количества вакантных бюджетных мест, использовать для перевода вакантные бюджетные места по другим специальностям этой отрасли. И даже сделать запрос на выделение дополнительных мест государственного заказа за счет возвращенных. Решение об использовании этих мест принимает конкурсная комиссия государственного (регионального) заказчика.

Важно! Копии документов, удостоверяющих основания для получения специальных условий лицом, которое зачислено на контракт, на перевод на вакантные бюджетные места, поступающий подает одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт.

Обратите внимание! Несвоевременно поданные документы, удостоверяющие основания для получения специальных условий на перевод на вакантные места государственного (регионального) заказа, рассматриваются уже в пределах имеющегося остатка бюджетных мест.