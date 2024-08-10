В МОН разработали курс крымскотатарского языка для школьников

Министерство образования запустило новый курс по крымскотатарскому языку и литературе для учеников 5–6 классов Новой украинской школы. Его разработали совместно с образовательной платформой "Всеукраинская школа онлайн".

Интегрированный курс состоит из 140 уроков. Отмечается, что он должен дать возможность ученикам окунуться в богатую культуру, язык и литературу крымских татар.

Смотрите также 3 фильма о крымских татарах, которые надо посмотреть каждому

Курс крымскотатарского языка и литературы

Курс разработан с учетом традиций, обычаев и истории крымскотатарского народа. Каждый урок содержит видеоматериал с субтитрами на крымскотатарском языке, тестовые задания и конспект. Особое внимание будут уделять изучению литературных произведений, народной мудрости и природы Крыма,

– пишет МОН.

Методистом курса выступает Сеит-Джелиль Абибулла, ассистент кафедры тюркологии КНУ имени Тараса Шевченко. Он является соавтором учебников по интегрированному курсу "Крымскотатарский язык и литература" для 5 – 6 классов.

Экспертом курса является Сабрие Сластен, кандидат филологических наук, ассистент кафедры тюркологии КНУ имени Тараса Шевченко.

Также Министерство образования сообщило, что учить детей будет преподаватель крымскотатарского языка и литературы Гульназ Аджигельдиева и сотрудница дипломатического представительства Эльвина Халилова.